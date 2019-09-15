Корреспондент "РГ" встретился в Санкт-Петербурге с главным тренером "сине-бело-голубых" Сергеем Семаком, чтобы пообщаться о возвращении в высший футбольный свет и о многом другом.

с чего всё началось

Перед клубом после четырехлетнего перерыва в Лиге чемпионов Семак поставил задачу на турнир играть и стараться выйти из группы.

Семак рассказал о задачах «Зенита» в Лиге чемпионов

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