Лига чемпионов
Телеканал Санкт-ПетербургСемак рассказал о задачах «Зенита» в Лиге чемпионов
Перед клубом после четырехлетнего перерыва в Лиге чемпионов Семак поставил задачу на турнир играть и стараться выйти из группы.
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с чего всё началось
Корреспондент "РГ" встретился в Санкт-Петербурге с главным тренером "сине-бело-голубых" Сергеем Семаком, чтобы пообщаться о возвращении в высший футбольный свет и о многом другом.Российская газета10:04
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
Космос
NASA изменило график выхода астронавтов в открытый космос с МКС
Астронавты NASA на Международной космической станции (МКС) выйдут в открытый космос пять раз в сентябре-октябре, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на космическое агентство.
Коммерсантъ 13 сентября в 00:57
Космос
Индия планирует покорить космос. Планы обширны
Первую космическую станцию Индия для изучения Солнца Aditya L1 весом полторы тонны запланировала вывести в точку Лагранжа в 2020 году.
Красная весна 17:51
Армия и оружие
National Interest оценил мощь российской торпеды «Шквал»
Эксперты американского издания National Interest заявили, что уникальные скоростные показатели российской подводной торпеды "Шквал" могут перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.
РЕН ТВ вчера в 09:41
Происшествия
Технический эксперт озвучил скрываемую Нидерландами деталь в деле МН17
Экономика сегодня 13:10
Происшествия
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
В Харькове на площади Свободы прошел марш ЛГБТ-сообщества, куда пришли радикалы. Об этом сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 12:26
Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Игры
В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию
Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию.
Cyber.sports.ru 14:31
Политика
Глава МИД Украины высказался по поводу особого статуса Донбасса
Власти Украины не планируют вносить изменения в Конституцию и присваивать особый статус Донбассу.
Росбалт вчера в 18:57
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на гречку
9111.ru 06:51
Футбол
Киевское «Динамо» не выигрывает уже шесть матчей подряд
Вчера в седьмом туре чемпионата Украины «Динамо» проиграло «Десне» со счётом 1:2.
Все про Спорт ру 12:44
Политика
США объяснили обвинения Ирана в атаке на Саудовскую Аравию
Напомним, ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии взяли на себя йеменские хуситы, пригрозив продолжить атаки в случае непрекращения Эр-Риядом военных действий на территории Йемена.
REGNUM 17:35
Происшествия
На Новоприозерском шоссе образовалась 11-километровая пробка
Возвращающиеся из отдыха на выходных жители города оказались заложниками дороги. на Новоприозерском шоссе образовалась 11-километровая пробка.
Питерские заметки 10:04
Происшествия
Шумахер завершил курс лечения в Париже и покинул Францию
Российская газета 10:45
Кино
Фильм «Оно 2» сохранил лидерство в прокате
Стоит также отметить, что девятую неделю подряд остается в пятерке лидеров фильм студии Walt Disney "Король лев".
Kinonews.ru 15:57
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews 05:02
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 13 сентября в 01:00
Футбол
«Реал» и «Барселона» хотят переманить Клоппа
Отмечается, что приход на тренерский мостик Юргена Клоппа может стать ключиком для «Реала» и «Барселоны» в реализации их желания подписать Виргила ван Дейка.
Евро-футбол.ру 14:52
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Политика
Путин проведет переговоры с Роухани на саммите в Анкаре
Ранее сообщалось, что президент РФ намерен обсудить ситуацию в сирийском Идлибе на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани в Анкаре.
ФАН 13 сентября в 10:46
Футбол
«Оренбург» обыграл «Рубин» благодаря голу с пенальти
«Оренбург» обыграл «Рубин» в домашнем матче 9-го тура РПЛ. Хозяева усилиями Рикарду Алвеша открыли счет в начале второго тайма.
Матч ТВ 08:54
Экономика
Украина в 2020 году планирует взять займы на $15,3 млрд
Украина запланировала в проекте бюджета на 2020 год 380 млрд гривен заимствований (около $15,3 млрд).
ТАСС 10:20
Культура
В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы
Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.
Известия 17:26
Наука
Биологи нашли гормон стресса в костях
Остеокальцин появляется в ответ на самые разные стрессовые факторы, действует на множество тканей организма одновременно и блокирует работу парасимпатической нервной системы, то есть действует как настоящий гормон стресса.
Ореанда-Новости 13 сентября в 13:15
Гаджеты
Назван список операционных систем, способных заменить Android
Система находится на третьем месте по популярности среди остальных "операционок" и входит в список тех платформ, которые способны заменить Android.Первую строчку занимает уже указанный KaiOS.
Актуальные Новости 13:30
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая показала фото подросшей дочери
Поклонники считают — супругу певицы больно читать комментарии о том, что его наследница очень похожа на поп-короля.
Пятый канал 10:53