Лига чемпионов

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургСемак рассказал о задачах «Зенита» в Лиге чемпионов

Лион — Зенит
17 сентября
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
Перед клубом после четырехлетнего перерыва в Лиге чемпионов Семак поставил задачу на турнир играть и стараться выйти из группы.
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