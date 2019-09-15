Лига чемпионов
Телеканал Санкт-ПетербургСемак рассказал о задачах «Зенита» в Лиге чемпионов
Перед клубом после четырехлетнего перерыва в Лиге чемпионов Семак поставил задачу на турнир играть и стараться выйти из группы.
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Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Вести.Ru вчера в 07:05
Футбол
Владимир Быстров: «Я бы и 5 миллионов за Крала не дал»
Спорт-Экспресс вчера в 18:01
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку
Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru вчера в 15:24
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Отто Уаллина
В главном бою вечера профессионального бокса, который прошел в Лас-Вегасе сегодня ночью, Тайсон Фьюри победил Отто Уаллина единогласным решением судей.
Metaratings 03:02
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 13 сентября в 02:46
Космос
Черные дыры могут скрывать «чистую темную энергию»
Новое исследование, опубликованное в Астрофизическом журнале, показывает, что черные дыры могут содержать ядра чистой темной энергии, которые потенциально способствуют расширению Вселенной.
OAnews 01:56
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".
Интерфакс вчера в 02:54
Энергетика
Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов
Максимум рост вырос до 19%, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $71,62 за баррель.
Газета.Ru 18:59
Кино
Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова»
Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
iReactor 10:04
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru 13 сентября в 03:40
Политика
Министр юстиции Франции поддержала предоставление убежища Сноудену
Министр юстиции Франции Николь Беллубе сочла целесообразным предоставление ее страной убежища бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену.
Известия 08:28
Здоровье
Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель
Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM 13 сентября в 08:51
Общество
Из-за угрозы наводнения в Петербурге решили перекрыть дамбу
В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений.
RT на русском 12:21
Технологии
В Сеть утекли данные 14 млн компаний и покупателей
Утечка произошла 9 сентября у оператора фискальных данных (ОФД) "Дримкас". Три дня доступ к информации был открыт.
РЕН ТВ 17:25
Шоу-бизнес
Медики подключили Заворотнюк к аппарату ИВЛ
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Наша версия 07:58
Культура
Победителей Всемирного циркового фестиваля назвали в Москве
В Москве определили победителей VII Всемирного циркового фестиваля "Идол".
Москва 24 19:26
Здоровье
Кардиолог рассказал о вреде помидоров
Содержащийся в помидорах белок лектин делает томаты опасными для организма человека.
ТК Звезда 13:28
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Армия и оружие
Военные США и Канады выполнят наблюдательный полет над Россией
Американские и канадские военные выполнят на этой неделе в рамках Договора по открытому небу наблюдательный полет над территорией России, в то время как специалисты из РФ - над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии.
ТАСС 18:04
Авто
Россияне отказываются оплачивать транспортные налоги
Аналитики считают, что необходимо пересмотреть подход к транспортному налогу, а также к методам его взимания.
SakhalinMedia.ru 19:20
Игры
В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию
Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию.
Cyber.sports.ru 14:31
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Армия и оружие
США раскрыли надежность украинских Javelin
Lenta.ru вчера в 13:51
Общество
Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс
Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.
Вести.Ru 08:55
Происшествия
Шумахер покинул клинику в Париже
Аргументы недели 11:04
Политика
В Госдуме оценили идею Украины соединить Балтийское и Черное моря
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил предложение Украины соединить Балтийское и Черное моря.
Аргументы и Факты 01:01
Происшествия
В Колумбии в результате крушения самолета погибли семь человек
Небольшой самолет упал возле города Попаян Семь человек погибли в результате крушения небольшого самолёта в Колумбии, передает издание El Tiempo.
Аргументы и Факты 19:27