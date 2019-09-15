Перед клубом после четырехлетнего перерыва в Лиге чемпионов Семак поставил задачу на турнир играть и стараться выйти из группы.

Семак рассказал о задачах «Зенита» в Лиге чемпионов

Спорт день за днем

Музыка Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).

Единоборства Тайсон Фьюри победил Отто Уаллина В главном бою вечера профессионального бокса, который прошел в Лас-Вегасе сегодня ночью, Тайсон Фьюри победил Отто Уаллина единогласным решением судей.

Происшествия СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Космос Черные дыры могут скрывать «чистую темную энергию» Новое исследование, опубликованное в Астрофизическом журнале, показывает, что черные дыры могут содержать ядра чистой темной энергии, которые потенциально способствуют расширению Вселенной.

Общество Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".

Энергетика Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов Максимум рост вырос до 19%, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $71,62 за баррель.

Кино Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова» Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».

Политика Министр юстиции Франции поддержала предоставление убежища Сноудену Министр юстиции Франции Николь Беллубе сочла целесообразным предоставление ее страной убежища бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену.

Здоровье Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.

Общество Из-за угрозы наводнения в Петербурге решили перекрыть дамбу В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений.

Технологии В Сеть утекли данные 14 млн компаний и покупателей Утечка произошла 9 сентября у оператора фискальных данных (ОФД) "Дримкас". Три дня доступ к информации был открыт.

Шоу-бизнес Медики подключили Заворотнюк к аппарату ИВЛ Российскую актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Культура Победителей Всемирного циркового фестиваля назвали в Москве В Москве определили победителей VII Всемирного циркового фестиваля "Идол".

Здоровье Кардиолог рассказал о вреде помидоров Содержащийся в помидорах белок лектин делает томаты опасными для организма человека.

Шоу-бизнес Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.

Армия и оружие Военные США и Канады выполнят наблюдательный полет над Россией Американские и канадские военные выполнят на этой неделе в рамках Договора по открытому небу наблюдательный полет над территорией России, в то время как специалисты из РФ - над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии.

Авто Россияне отказываются оплачивать транспортные налоги Аналитики считают, что необходимо пересмотреть подход к транспортному налогу, а также к методам его взимания.

Игры В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Общество Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.

Политика В Госдуме оценили идею Украины соединить Балтийское и Черное моря Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил предложение Украины соединить Балтийское и Черное моря.