Лига чемпионов
Телеканал Санкт-ПетербургСемак рассказал о задачах «Зенита» в Лиге чемпионов
Перед клубом после четырехлетнего перерыва в Лиге чемпионов Семак поставил задачу на турнир играть и стараться выйти из группы.
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Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Директору Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
Ранее появилась информация об экстренной госпитализации актрисы, которой диагностировали последнюю стадию рака головного мозга Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что ему запрещено давать комментарии по поводу состояния актрисы, пишет РБК.
Аргументы и Факты вчера в 11:16
Экономика
Россияне назвали оптимальный уровень дохода для накоплений
Большинство россиян, которые на сегодняшний день не имеют сбережений, готовы начать копить при доходе свыше 35 тыс. рублей на каждого члена семьи.
Известия 02:46
Происшествия
Участник акции против храма в Екатеринбурге получил полгода исправительных работ
Жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко, который участвовал в акции протеста против строительства храма на месте городского сквера, приговорили к шести месяцам исправительных работ за оскорбление представителя власти.
Lenta.ru 02:32
Футбол
«СЭ»: за ситуацией с Кононовым следит киевское «Динамо»
Киевское «Динамо» наблюдает за ситуацией вокруг главного тренера «Спартака» Олега Кононова.
Sports.ru 02:57
Армия и оружие
В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»
РИА Новости вчера в 17:41
Кино
Фильм «Оно 2» сохранил лидерство в прокате
Стоит также отметить, что девятую неделю подряд остается в пятерке лидеров фильм студии Walt Disney "Король лев".
Kinonews.ru вчера в 15:57
Политика
На саммите в Анкаре может быть затронута тема атак на саудовские НПЗ
На переговорах лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани в Анкаре может быть затронута тема атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, заявил 16 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 02:25
Происшествия
СК возбудил дело о многомиллиардном мошенничестве с пенсиями
Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.
Газета.Ru 13 сентября в 08:21
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Авто
Рестайлинговая Lada 4x4 может появиться в продаже в 2020 году
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня вчера в 06:31
Армия и оружие
На Донбассе неизвестный снайпер ликвидировал старших офицеров элитных подразделений ВСУ
По сообщениям штаба оккупационных сил, потери ВСУ на Донбассе за тринадцатое сентября составили один погибший и восемь раненых военнослужащих.
Rusvesna.su 14 сентября в 16:39
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 01:28
Гаджеты
«Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу
"Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.
Дни24 14 сентября в 19:00
Происшествия
Митинг памяти жертв теракта 1999 года прошел в Волгодонске
Панихида и митинг памяти жертв теракта 1999 года проходят сегодня в Волгодонске.
Вести.Ru 02:50
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 14 сентября в 04:47
Общество
Стали известны регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ
Магаданская область и Камчатский край стали регионами с самыми высокими ценами на жилищно-коммунальные услуги.
RT на русском 00:55
Происшествия
Появилось видео драки на футбольном матче в Дагестане
В сети появилось видео драки, которая произошла во время матча 16-го тура первенства Южного федерального округа среди юношеских команд 2003 года рождения.
РБК 03:00
Происшествия
Житель Красноярска решил прочистить мусоропровод горящим бензином
В Красноярске полицейские задержали жильца многоэтажного дома, который устроил взрыв в мусоропроводе, который хотел прочистить.
Интерфакс 02:48
Футбол
ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче девятого тура чемпионата России
РИА Новости вчера в 11:34
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Энергетика
«Газпром» снизил поставки через OPAL
"Газпром" снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
РИА Новости 14 сентября в 02:40
Происшествия
ФСБ задержала замглавы судебных приставов Петербурга Марину Окрушко
Вечером 15 сентября Федеральная служба безопасности задержала в Пскове заместителя главы судебных приставов Петербурга Марину Окрушко.
Piter.tv 02:18
Футбол
Ибрагимович оформил хет-трик и побил рекорд «Лос-Анджелес Гэлакси»
Встреча завершилась со счетом 7:2. Три гола записал на свой счет форвард хозяев Златан Ибрагимович.
Матч ТВ 01:25
Общество
За переезд на юг Италии заплатят 25 тысяч евро
Москва 24 13 сентября в 02:25
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41