Футбол
Спорт-ЭкспрессСемак рассказал об игре с «Сочи» и оценил дебют Осорио
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Сочи» (2:1) рассказал, почему защитники Дуглас Сантос и Бранислав Иванович пропустили встречу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 04:43, Вашингтон
Футбол
В Минфине поддержали законопроект о продаже пива на стадионах
В Минфине подготовили положительный отзыв на законопроект, в котором речь идет о торговле пивом на российских стадионах в ходе футбольных матчей.
Капитал страны 03:56
Футбол
ФК «Ростов» в товарищеском матче разгромил сборную «Сирии»
Российская газета вчера в 13:20
Политика
Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы
Компания Google в ответ на обвинения РФ в распространении политической рекламы в «день тишины» сообщила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, соответствующую законодательству.
Коммерсантъ 04:23
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Общество
Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба
Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
Шоу-бизнес
Лолита рассказала об условиях брачного контракта с мужем
Рассказала Лолита Милявская и об условиях контракта с Дмитрием Ивановым.
Дни24 01:47
Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Политика
Окончательная средняя явка избирателей на выборы в РФ составила 41,2%
Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%, — сообщила Элла Памфилова.
iReactor 04:33
Политика
В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной
В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.
RT на русском 04:19
Театры
Марка Захарова выписывают из больницы
Художественного руководителя московского театра "Ленком" Марка Захарова, который был госпитализирован с воспалением легких в одну из столичных больниц, сегодня выписывают.
Российская газета 03:47
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский консультировался с некоторыми европейскими лидерами относительно передачи свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) в 2014 году Владимира Цемаха.
РИА Новости 02:37
Происшествия
Пассажир рейса из Еревана в Москву сообщил о бомбе
Пассажир рейса из Еревана в Москву при посадке сообщил о бомбе в своей ручной клади, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:01
Авто
В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами
На улицы столицы Кубани выехала Lada Priora с трехметровыми колесами Как говорят на Кавказе, чем выше горы, тем ниже «Приоры».
Юга.ру вчера в 09:21
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК 07 сентября в 15:48
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
ТАСС вчера в 21:09
Происшествия
Пропавшую в Тюмени девочку нашли задушенной
Подозреваемый уже установлен.В Тюмени обнаружили тело 16-летней девушки, которая ушла из дома и не вернулась.
УралПолит.Ru 02:43
Футбол
«Палермо» обновил рекорд посещаемости Серии D
«Палермо» установил новый рекорд посещаемости в итальянской Серии D. На первый домашний матч команды на стадион «Ренцо Барбера» пришли 17 тыс. болельщиков.
Чемпионат 03:46
Общество
Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников
Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru 01:00
Политика
Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму
Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:46
Здоровье
В Волково и Гродеково снимут карантин по АЧС
Карантин по африканской чуме свиней планируют завтра снять в селах Волково и Гродеково Благовещенского района.
ГТРК Амур 04:28
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек
Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Политика
На выборах главы Петербурга лидирует Беглов
Газета.Ru 03:08
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку.
РИА Новости 03:49
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Происшествия
Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36