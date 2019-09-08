Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Сочи» (2:1) рассказал, почему защитники Дуглас Сантос и Бранислав Иванович пропустили встречу.

Семак рассказал об игре с «Сочи» и оценил дебют Осорио

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