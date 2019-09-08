Футбол
Спорт-ЭкспрессСемак рассказал об игре с «Сочи» и оценил дебют Осорио
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Сочи» (2:1) рассказал, почему защитники Дуглас Сантос и Бранислав Иванович пропустили встречу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:33, Вашингтон
Происшествия
Душевнобольная «заминировала» дом президента Словакии
Полиция в Словакии 8 сентября получила сообщение о том, что у дома президента Зузаны Чапутовой под Братиславой заложена взрывчатка.
Известия 18:43
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Футбол
Кикнадзе: недавно в «Локомотив» мог перейти один из лучших форвардов в мире
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что несколько дней назад состав команды мог пополнить один из лучших нападающих в мире.
Чемпионат 16:50
Политика
Депутат-единоросс Мусорин переизбрался в гордуму Читы от Северного
Действующий депутат гордумы Читы от «Единой России» Алексей Мусорин 8 сентября переизбрался по одномандатному округу №2 «Северный», сообщается в ГАС «Выборы».
Чита.Ру 13:35
Армия и оружие
Военные США и Украины проведут наблюдательный полет над территорией РФ
Наблюдатели из США и Украины проведут наблюдательный полет над Россией на этой неделе, пишет газета «Красная звезда».
Известия 19:29
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
Пять человек погибли в ночь на понедельник, 9 сентября, при столкновении двух машин в Краснодарском крае.
RT на русском 18:51
Недвижимость
Российское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового
Российское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового Резкий рост цен на недвижимость на фоне изменений законодательства, отраслевой инфляции и повышения доступности ипотеки помог России взлететь на 27 позиций в мировом рейтинге цен на жилье — сразу на 19-е место.
Коммерсантъ 18:41
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета 13:58
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в создании зоны безопасности для террористов
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты планируют создать зону безопасности в Сирии для террористической организации.
Газета.Ru 11:50
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Происшествия
Вандал повредил статую быка на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Житель штата Техас повредил бронзовую статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит в Нью-Йорке.
News.ru 01:45
Автоспорт
Леклер стал победителем «Гран-при Италии», Квят сошел с трассы
Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем «Гран-при Италии». Второе место занял гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.
Спорт-Экспресс 10:28
Политика
Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 100 рейсов
В Японии из-за тайфуна «Факсай» отменили 103 рейса, передает национальная телерадиокомпания NHK.
РБК 04:44
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Политика
Вице-премьер Чехии выступил против демонтажа памятника Коневу
Ранее президент Чехии Милош Земан рекомендовал властям столицы сохранить памятник маршалу Коневу.
News.ru 18:35
Армия и оружие
МАГАТЭ нашло следы урана в пробах из Тегерана
Официальный Тегеран отказался предоставлять объяснения МАГАТЭ по найденным следам урана в пробах.
News.ru 13:11
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета 05:33
Здоровье
В тульском селе Зайцево ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству введен в селе Зайцево Тулы. Соответствующий Указ подписан губернатором Алексеем Дюминым.
Тульская служба новостей 10:03
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Футбол
Гризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1).
Sport24.ru 14:48
Политика
Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии
Врио главы Калмыкии Бату Хасиков («Единая Россия») лидирует на выборах главы республики, набрав 89,27% голосов после обработки 25,83% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ 16:49