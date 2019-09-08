Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСемак рассказал об игре с «Сочи» и оценил дебют Осорио

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Сочи» (2:1) рассказал, почему защитники Дуглас Сантос и Бранислав Иванович пропустили встречу.
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Семак рассказал об игре с «Сочи» и оценил дебют Осорио

Спорт-Экспресс09:52

Сергей Семак: «Осорио сыграл хорошо»

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Сергей Семак: «Осорио сыграл хорошо»

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Семак об игре с «Сочи»: такие матчи поддерживают игровой тонус

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Семак прокомментировал дебют Осорио в «Зените»

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Нева Спорт07:22

Главный тренер «Зенита» отметил плюсы товарищеских матчей

Невские Новости12:42
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Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму

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Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что несколько дней назад состав команды мог пополнить один из лучших нападающих в мире.
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Наблюдатели из США и Украины проведут наблюдательный полет над Россией на этой неделе, пишет газета «Красная звезда».
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Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

Пять человек погибли в ночь на понедельник, 9 сентября, при столкновении двух машин в Краснодарском крае.
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Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной

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Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты планируют создать зону безопасности в Сирии для террористической организации.
Газета.Ru 11:50
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Гахария стал новым премьером Грузии

Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
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Житель штата Техас повредил бронзовую статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит в Нью-Йорке.
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Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
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В Японии из-за тайфуна отменили более 100 рейсов

В Японии из-за тайфуна «Факсай» отменили 103 рейса, передает национальная телерадиокомпания NHK.
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Россиянка Селехметьева победила на юниорском US Open в парном разряде

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Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
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Вице-премьер Чехии выступил против демонтажа памятника Коневу

Ранее президент Чехии Милош Земан рекомендовал властям столицы сохранить памятник маршалу Коневу.
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Официальный Тегеран отказался предоставлять объяснения МАГАТЭ по найденным следам урана в пробах.
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На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
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Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба

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Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1).
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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