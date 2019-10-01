Лига чемпионов

Мойка78Мойка78Семак рассказал, почему Малком не сыграет с «Бенфикой»

Главный тренер «Зенит» Сергей Семак рассказал, что на завтрашнем матче с «Бенфикой» Малкома не будет. Как сообщается на сайте футбольного клуба «Зенит», пока болельщикам бразильского футболиста ждать точно не стоит.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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