Главный тренер «Зенит» Сергей Семак рассказал, что на завтрашнем матче с «Бенфикой» Малкома не будет. Как сообщается на сайте футбольного клуба «Зенит», пока болельщикам бразильского футболиста ждать точно не стоит.

Семак рассказал, почему Малком не сыграет с «Бенфикой»

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