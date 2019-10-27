РПЛ

Мойка78Мойка78Семак рассказал, зачем выпустил Дзюбу в матче с «Крыльями Советов»

Крылья Советов — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
24′
Вячеслав Караваев
28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
60′
64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
85′
Максим Канунников
Антон Терехов
87′
88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′+4′
Артем Дзюба
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о матче над самарскими «Крыльями Советов», в котором сине-бело-голубые победили со счетом 0:2. Семак отметил, что «Лейпциг» — это Лига чемпионов, иной уровень, а в Самаре после первого тайма у него была обеспокоенность, так как матч складывался легко в плане создания моментов.
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