Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о матче над самарскими «Крыльями Советов», в котором сине-бело-голубые победили со счетом 0:2. Семак отметил, что «Лейпциг» — это Лига чемпионов, иной уровень, а в Самаре после первого тайма у него была обеспокоенность, так как матч складывался легко в плане создания моментов.

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