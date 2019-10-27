РПЛ
Мойка78Семак рассказал, зачем выпустил Дзюбу в матче с «Крыльями Советов»
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
|24′
Вячеслав Караваев
|28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
|60′
|64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
|67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
|77′
|78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
|85′
Максим Канунников
Антон Терехов
|87′
|88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
|90′+4′
Артем Дзюба
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о матче над самарскими «Крыльями Советов», в котором сине-бело-голубые победили со счетом 0:2. Семак отметил, что «Лейпциг» — это Лига чемпионов, иной уровень, а в Самаре после первого тайма у него была обеспокоенность, так как матч складывался легко в плане создания моментов.
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