Тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак сообщил, что ждать появления на поле Малкома в матче с «Бенфикой» не стоит. Об этом сообщила пресс-служба «Зенита». По словам тренера, восстановление Малкома затягивается из-за травм, которых у спортсменов иногда «бывает больше, чем хотелось бы».

Семак: с «Бенфикой» Малком точно не сыграет

Спорт день за днем

Хоккей Знарок: хочу, чтобы «Спартак» никогда не сдавался Знаете, есть такое качество – никогда не сдаваться. Вот я хочу, чтобы у команды это качество тоже было.

Политика Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.

Армия и оружие В Японии заявили о новых ракетных пусках КНДР Северная Корея произвела пуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых достигла эксклюзивной экономической зоны Японии, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Политика Стало известно о встречах генпрокурора США с иностранными спецслужбами Генеральный прокурор США Уильям Барр встречался с представителями иностранных спецслужб за пределами страны.

Происшествия Мужчину, который сжег молодую мать на севере Сахалина, заключили под стражу Охинский городской суд с учетом поддержанного городской прокуратурой ходатайства следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении 28-летнего жителя районного центра, подозреваемого в убийстве.

Гаджеты Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.

Футбол Мамаев дал первое после освобождения интервью Футболист Павел Мамаев дал первое интервью после выхода из колонии, где отбывал наказание за две драки в октябре прошлого года.

Общество Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

Происшествия Воспитанница интерната на Сахалине погибла, получив ожоги в ванне По информации СК, санитарка отнесла 15-летнюю девушку в ванную комнату и включила тёплую воду.

Политика Сергею Чемезову присвоено звание Героя России Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.

Армия и оружие Экс-стратег Пентагона рассказал, чем рискуют США, недооценивая Россию США рискуют утратить превосходство на мировой арене, а также, в худшем случае, могут прекратить свое существование, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", заявил экс-стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон в своей статье для Washington Times.

Энергетика Эквадор заявил о планах выйти из ОПЕК в 2020 году Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с января 2020 года, сообщает Министерство энергетики и невозобновляемых природных ресурсов государства в официальном заявлении.

Музыка Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».

Политика Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года.

Политика Тимошенко увидела в «формуле Штайнмайера» угрозу Украине Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала подписание участниками контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе "формулы Штайнмайера".

Общество Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.

Интернет Облачный сервис Windows Virtual Desktop доступен для пользователей Для пользователей Windows 7 есть бонус до 2023 года обновления будут бесплатными.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев признался, что у него есть годовалая дочь Музыкант сделал сенсационное признание в эфире. Певец признался, что кроме сына Никиты у него есть годовалая дочь.

Политика В Крыму назначен новый премьер-министр республики Слухи о разделении должностей главы Республики Крым и председателя республиканского Совмина ходили с момента выборов в Госсовет, прошедших 8 сентября текущего года.

Происшествия Полковник СКР умер после нападения в Москве Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.

Технологии Срок действия антипиратского меморандума истек Срок действия подписанного в ноябре 2018 года антипиратского меморандума истек в понедельник, 30 сентября, подтвердили опрошенные РБК топ-менеджеры компаний, подписавших документ.

Культура В Москве прошло прощание с Марком Захаровым В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.