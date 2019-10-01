Лига чемпионов

Gazeta.SPbGazeta.SPbСемак: с «Бенфикой» Малком точно не сыграет

Тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак сообщил, что ждать появления на поле Малкома в матче с «Бенфикой» не стоит. Об этом сообщила пресс-служба «Зенита». По словам тренера, восстановление Малкома затягивается из-за травм, которых у спортсменов иногда «бывает больше, чем хотелось бы».
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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