Лига чемпионов
Gazeta.SPbСемак: с «Бенфикой» Малком точно не сыграет
Тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак сообщил, что ждать появления на поле Малкома в матче с «Бенфикой» не стоит. Об этом сообщила пресс-служба «Зенита». По словам тренера, восстановление Малкома затягивается из-за травм, которых у спортсменов иногда «бывает больше, чем хотелось бы».
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Редактор РИА Новости Святослав Павлов подал заявление в Главное военное следственное управление Следственного комитета России о превышении должностных полномочий организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019».
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Стало известно, кто занял кресло министра здравоохранения Амурской области.
Амур.инфо 04:55
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ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить
Снижение потребления алкоголя на душу населения обусловлено мерами контроля над производством и продажей соответствующей продукции, увеличением акцизов, введением минимальных розничных цен на водку и другие напитки, указывают в ВОЗ.
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Пропавшую автомобилистку нашли мертвой
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Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента
В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Авто
Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге
«Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf. Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения.
Коммерсантъ вчера в 09:07
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Пользователи соцсети Facebook в России и странах Европы столкнулись со сбоями в работе сайта в ночь на 1 октября, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.
Life.ru 00:30
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«Бавария» забила семь голов в ворота «Тоттенхэма» в Лондоне
Российская газета 17:22
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Во Владивостоке пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой
"1 октября 2019 на конечной остановке на улице Сахалинская в трамвае неизвестный мужчина напал на кондуктора - женщину 1965 года рождения, нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся", - говорится в сообщении.
Российская газета 21:30
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«Роскосмос» планирует создать многоразовый космический грузовик
Гендиректор Космокурса Павел Пушкин, когда-то работавший менеджером центра имени Хруничева, назвал Арго ответом на многоразовый транспортник Dragon компании SpaceX.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:12
Армия и оружие
Экс-стратег Пентагона рассказал, чем рискуют США, недооценивая Россию
США рискуют утратить превосходство на мировой арене, а также, в худшем случае, могут прекратить свое существование, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", заявил экс-стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон в своей статье для Washington Times.
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В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском 02:51
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Диета с высоким содержанием жиров сделала потомство сообразительней
Исследование, проведенное на мышах, доказало, что если кормить беременных самок кормом с повышенным содержанием жиров, то их потомство будет более сообразительным.
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Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев заявил, что отказывается слушать речь шведской активистки Греты Тунберг, которую пригласили выступить перед российской молодёжью и парламентариями.
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«Чемпионат» покажет поединок Головкина и Деревянченко
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25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
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В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
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Билеты в купе и СВ в России существенно не подорожают в 2020 году
Проезд в вагонах купе, СВ и люкс в российских поездах существенно не подорожает в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дочернее предприятие РЖД «Федеральная пассажирская компания» (ФПК).
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Бразильянку признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире
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Экипажи танка Т-14 «Армата» превратят в «геймеров»
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Беспилотник «Орлан-30» поступит на вооружение в следующем году
Политика Сегодня 22:08
Армия и оружие
Названа наиболее мощная противокорабельная ракета России
Адмирал Владимир Валуев, экс-командующий Балтийским флотом высказал свое мнение относительно российской крылатой ракеты «Калибр», которые он считает наиболее мощным противокорабельным орудием.
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