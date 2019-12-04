РПЛ
Советский спортСемак считает, что «Зенит» ждет серьезный матч против «Динамо»
На протяжении шести матчей команда не знает поражений. Поэтому нас ждет очень серьезный матч против очень хорошей коллектива, который хорошо укомплектован. Естественно, когда ты набираешь очки, то эмоциональное состояние футболистов улучшается.
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Футбол
Ибрагимович подтвердил, что продолжит карьеру в Италии
Шоу-бизнес
Певцов в образе Сталина снова призвал Познера покинуть Россию
Российский актер Дмитрий Певцов снова обратился к журналисту Владимиру Познеру с предложением уехать из России.
Политика
В Сенате США заявили о неспособности остановить «Северный поток – 2»
Американский сенатор-демократ Крис Мерфи выразил сомнения в том, что США способны остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».
Политика
Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Политика
Российских дипломатов высылают из Германии
Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Наука
Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания
Здоровье
Диетологи рассказали, кому показана белковая диета в Новый год
Спорт
Женская сборная России по гандболу разгромила Конго на чемпионате мира
Матч проходил в рамках третьего тура чемпионата мира в Японии и завершился со счетом 34:13.
Хоккей
Кучеров принес победу «Тампе-Бэй» в матче против «Нэшвилла»
Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров принес победу своей команде в матче против "Нэшвилла".
Политика
Вызванные в Конгресс эксперты увидели основания для импичмента Трампа
Сразу три эксперта по правовым вопросам, вызванные демократами на слушания в юридический комитет Палаты представителей США, считают, что в действиях президента страны Дональда Трампа имеется повод для его импичмента, сообщает телеканал CNN.
Происшествия
В ГИБДД спрогнозировали рост смертности на российских дорогах
Общество
Торговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России
Торговый центр «Центральный» вошёл в список «100 самых уродливых зданий России», который составил блогер Илья Варламов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Транспорт
Иностранцев заставят учиться на водителей автобусов в России
Еще семеро получили ранения в столкновении автобуса с грузовиком в тот же день в Подмосковье.
Происшествия
В аквапарке Благовещенска едва не утонул ребенок
Армия и оружие
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Происшествия
Капитан «Амура» попал в больницу после нападения
Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу после нападения в Хабаровске.
Происшествия
В Забайкалье начались похороны погибших в аварии с автобусом
Забайкальский край все еще скорбит о погибших в аварии в автобусе в Сретенском районе. Сегодня состоятся похороны восьми погибших.
Футбол
В Петербурге осудили обматерившего Дзюбу фаната «Спартака»
Авто
Михаил Исаев объяснил покупку 11 иномарок «оптимизацией затрат»
Общество
В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ
Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
Политика
«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
Здоровье
На Сахалине опровергли информацию о просроченных лекарствах в облбольнице
Ранее, напомним, местные СМИ распространили информацию о том, что в медицинском учреждении используются медпрепараты с истекшим сроком, материалы одноразового использования, а также нарушаются условия труда.
Общество
Сардана Авксентьева сделала важное сообщение
Политика
СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» в Херсонской области
Член регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России» Игорь Кучерявый действительно задержан в Херсонской области, сообщили 4 декабря в Службе безопасности Украины.
Политика
Трамп заявил об успехе по итогам саммита НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил об успехе по итогам саммита НАТО в Лондоне, отметив, что рост оборонных расходов на затронет Штаты.