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Советский спортСоветский спортСемак считает, что «Зенит» ждет серьезный матч против «Динамо»

Зенит — Динамо
6 декабря
в 11:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
2 фото
На протяжении шести матчей команда не знает поражений. Поэтому нас ждет очень серьезный матч против очень хорошей коллектива, который хорошо укомплектован. Естественно, когда ты набираешь очки, то эмоциональное состояние футболистов улучшается.
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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