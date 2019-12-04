На протяжении шести матчей команда не знает поражений. Поэтому нас ждет очень серьезный матч против очень хорошей коллектива, который хорошо укомплектован. Естественно, когда ты набираешь очки, то эмоциональное состояние футболистов улучшается.

Семак считает, что «Зенит» ждет серьезный матч против «Динамо»

Политика Российских дипломатов высылают из Германии Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.

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