Футбол
Life.ruРФС объяснил отказ зарегистрировать Кокорина
Как Лайф сообщал ранее, он стартует 22 января 2020 года и продлится месяц. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".
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Александр Медведев — о решении по Кокорину: «Мы и до этого знали, что гарантий нет»
Спорт-Экспрессвчера в 13:52
Семак удалил свой пост в Instagram о решении РФС отказать в регистрации Кокорина
Советский спортвчера в 10:34
«Зенит» не сможет заявить Кокорина раньше зимы. Семак накатал пост ярости, а потом удалил
Sport24.ruвчера в 10:35
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 05:23, Вашингтон
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 05:23, Вашингтон
Политика
В «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу
Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.
РИА Новости 19 сентября в 19:54
Происшествия
Беспилотник упал в Рязанской области
Газета.Ru 04:15
Шоу-бизнес
Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»
Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета 19 сентября в 06:41
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Ближайшая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет без участия украинской делегации.
Lenta.ru 04:24
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Армия и оружие
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.
Российская газета вчера в 19:25
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК вчера в 05:18
Происшествия
Два начальника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день.
BFM.ru 05:16
Общество
В Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
RT на русском 03:22
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Политика
Белый дом подтвердил встречу Трампа и Зеленского 25 сентября
Президент США Дональд Трамп проведет встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации во время телефонного брифинга для журналистов.
Коммерсантъ вчера в 15:20
Наука
Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника
МедиаПоток 19 сентября в 12:48
Интернет
Facebook приостановил работу тысяч приложений
Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.
ФедералПресс вчера в 18:00
Гаджеты
Представлен смартфон Huawei Mate 30 Pro
Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro пришел на смену Mate 20 Pro и занял в «иерархии» место на ступеньку выше P30 Pro.
Naked Science вчера в 07:17
Кино
Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа
UfacityNews.ru вчера в 11:17
Кино
Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение
Стоит отметить, что Карина уже не первый раз надевает данный аксессуар на выход. Видимо он ей дорог, просто нравится или и то и другое.
Paparazzi.ru 19 сентября в 06:02
Политика
На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек
Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Футбол
Защитник «Уфы» оценил игру Шюррле в матче 10-го утра РПЛ
Защитник "Уфы" Алексей Никитин оценил игру полузащитника московского "Спартака" Андре Шюррле в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Rusfootball.info.
Газета.Ru 05:10
Политика
Путин поздравил власти Армении с Днём независимости
Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю празднования Дня независимости Армении лидеру и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.
RT на русском 04:39
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Общество
В Москве открылся международный фестиваль «Круг света»
В Москве начал свою работу IX международный фестиваль «Круг света».
RT на русском вчера в 13:38
Здоровье
Врачи в тупике: девушка в Армении плачет не слезами, а кристаллами
В Армении у 22-летней девушки вместо слез из глаз падают кристаллы.
МИР 24 19 сентября в 04:46
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Политика
Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Происшествия
В Финляндии завели дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.
Интерфакс 02:11