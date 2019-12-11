Результат нас не устраивает, но это не катастрофа. По очкам не самый плохой результат, набрали 7, но не хватило даже этого. Сейчас чем громче слова, тем больше внимание. Считаю, все абсолютно нормально.

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал разгромное поражение сине-бело-голубых в матче с «Бенфикой». Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу португальцев, что лишило «Зенит» участия в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Фигурное катание Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.

Футбол Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна» Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.

Общество Wizz Air подала заявку на полеты из Пулково по «открытому небу» Венгерский лоукостер Wizz Air направил в Минтранс официальную заявку на полеты из петербургского аэропорта Пулково в рамках режима открытого неба и стал таким образом первой зарубежной авиакомпанией, предпринявшей конкретные шаги в этом направлении.

Происшествия В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора» «Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Общество В Совфеде оценили исследование о размере справедливой зарплаты Ранее стало известно, что 35% жителей России отмечают, что справедливый минимум доходов для работающего человека должен быть выше 50 тыс. рублей.

Политика В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, которая прошла накануне в Вашингтоне.

Общество Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки Начальник полиции Калининграда полковник Андрей Сицский заставил двух своих подчиненных вырезать снежинки из бумаги.

Политика Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.

Общество Филипенко и Трифонова попросили проверить ИКСО и ГЖС на коррупцию Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции выступило с обращением к прокурору Саратовской области Сергею Филипенко и начальнику регионального ГУ МВД Николаю Трифонову.