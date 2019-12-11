Результат нас не устраивает, но это не катастрофа. По очкам не самый плохой результат, набрали 7, но не хватило даже этого. Сейчас чем громче слова, тем больше внимание. Считаю, все абсолютно нормально.

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал разгромное поражение сине-бело-голубых в матче с «Бенфикой». Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу португальцев, что лишило «Зенит» участия в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Происшествия Подмосковного стоматолога обвинили в смерти ребенка из-за инфекции Как отмечается, в августе 2016 года Попова, не проконсультировавшись с хирургом-стоматологом, вскрыла полость зуба ребенка и некачественно обработала канал зуба, оставив его открытым.

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Происшествия СК возбудил дело против двух экс-сотрудников администрации Челябинска Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников администрации Челябинска, которые подозреваются во взяточничестве.

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