Лига чемпионов
АБНСемак высказался насчет поражения «Зенита» «Бенфике»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал разгромное поражение сине-бело-голубых в матче с «Бенфикой». Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу португальцев, что лишило «Зенит» участия в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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Результат нас не устраивает, но это не катастрофа. По очкам не самый плохой результат, набрали 7, но не хватило даже этого. Сейчас чем громче слова, тем больше внимание. Считаю, все абсолютно нормально.
— Сергей Семак, российский футболистSports.ru вчера в 19:47
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Вылет «Зенита» мог оправдать только стиль. У команды точно не все «абсолютно нормально»
Sports.ruвчера в 19:47
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