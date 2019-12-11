Лига чемпионов
Невские НовостиСемак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой
Напомним, что «Зенит» уступил «Бенфике» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет матча в Лиссабоне – 3:0. В это же время «Лион» сыграл вничью с «Лейпцигом». В итоге петербуржцы остались без Европы.
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«Зенит» не одержал ни одной победы в еврокубках в гостях под руководством Семака
Спорт день за днем17:40
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