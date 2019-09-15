Корреспондент "РГ" встретился в Санкт-Петербурге с главным тренером "сине-бело-голубых" Сергеем Семаком, чтобы пообщаться о возвращении в высший футбольный свет и о многом другом.

с чего всё началось

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак оценил перспективы своей команды в Лиге чемпионов. Об этом сообщает "Российская газета". Специалист считает шансы каждой из команд квартета G равными, и возможная неудача сине-бело-голубых никак не повлияет на дальнейшие перспективы клуба.

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