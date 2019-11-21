Футбол
ЧемпионатСемак высказался о травмах Жиркова и Оздоева перед матчем с «Рубином»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных игроках команды перед матчем 17-го тура чемпионата России с «Рубином».
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Сергей Семак перед игрой с «Рубином» назвал травмированных игроков «Зенита»
Петербургский дневник05:32
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 08:06, Ашберн
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В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю
Свободная Пресса вчера в 09:50
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Минздрав отложил введение нового медосмотра для водителей
Министерство здравоохранения РФ отложило вступление в силу приказа об обязательном прохождении теста на наркотики при получении водительского удостоверения, сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай.
Коммерсантъ 06:50
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В Челябинске арестован вахтёр, забивший до смерти пациента больницы
В Челябинске предъявлено обвинение 35-летнему вахтёру больницы, избившему до смерти пациента лечебного учреждения.
REGNUM 05:00
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В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:32
Политика
ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей
Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Коммерсантъ 04:21
Происшествия
Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве
Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
RT на русском 06:36
Спорт
Глава ОКР: Россия рассматривает полноценное участие в Олимпиаде-2020
Олимпийский комитет России (ОКР) не рассматривает возможность пропуска Олимпиады 2020 года в Токио.
Вечерняя Москва 07:35
Общество
Пензенские православные отметили Михайлов день
Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
ГТРК Пенза 04:51
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
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Глобальное потепление принесло пользу археологам
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Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
РИА Новости вчера в 21:06
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС 03:12
Технологии
Российские спутники избавятся от зарубежных СВЧ-переключателей
В России будет организовано первое отечественное производство сверхвысокочастотных (СВЧ) переключателей для космических аппаратов, о чём сообщает государственная корпорация Ростех.
3DNews 07:29
Экономика
Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию
В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Коммерсантъ 01:50
Политика
Силовикам разрешили сбивать дроны-нарушители
Госдума приняла закон о праве силовиков уничтожать дроны-нарушители.
ФАН 06:46
Политика
Госдума сняла ограничения на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
Депутаты Государственной Думы во втором чтении приняли законопроект о снятии возрастного ограничения для ректоров МГУ и СПбГУ.
Экономика сегодня вчера в 08:51
Футбол
Пропавший в Турции российский футболист нашелся
Lenta.ru 07:41
Общество
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru 05:49
Политика
Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской
Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.
Российский Диалог вчера в 12:59
Космос
Пригодные для жизни планеты могут вращаться вокруг двойных звезд
Pravda.Ru вчера в 07:05
Авто
В Сети появилось новое фото обновленного внедорожника Lada 4x4
Судя по изображению, автомобиль получил новую центральную консоль, на которой находится блок управления климатической системой, а также иную приборную доску.
Известия 02:52
Транспорт
Путин прокатился по первому Московскому центральному диаметру
Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и прокатился по ветке, соединяющей Одинцово и Лобню.
РБК 07:15
Гаджеты
Xiaomi выпустила Redmi Note 8 Pro с 256 ГБ
Redmi Note 8 Pro с расширенной конфигурацией памяти будет доступен в Китае с ценником в 1899 юаней (~$270), что ненамного дороже предыдущей версии 8/128 ГБ, цена которой составляет 1799 юаней (~$256).
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Футбол
UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020.
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Экономика
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Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru 19 ноября в 12:32
Фигурное катание
Бросок на Хоккайдо: Загитова поборется за место в Финале Гран-при
Заключительный этап Гран-при сезона-2019/20 стартует в японском Саппоро, олимпийская чемпионка Алина Загитова поборется за выход в финал серии, как и другие отечественные фигуристы.
РИА Новости 07:00
Политика
Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного
Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
RT на русском 06:44
Интернет
В «Одноклассниках» появились аккаунты для предпринимателей
Набор инструментов для бизнеса появился в профилях, раньше такие опции были доступны только в сообществах.
Полит.ру 03:19