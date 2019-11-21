Футбол

ЧемпионатЧемпионатСемак высказался о травмах Жиркова и Оздоева перед матчем с «Рубином»

Рубин — Зенит
23 ноября
в 06:00
Чемпионат России
Казань, Стадион «Казань Арена»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных игроках команды перед матчем 17-го тура чемпионата России с «Рубином».
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