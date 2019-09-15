Футбол
Нева СпортСемак: Не пошел бы работать в «Спартак»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, согласился бы он работать в московском «Спартаке». Прежде всего Семак подчеркнул, что «Спартак» — это не враги, а соперники. Это сложилось традиционно как для «Зенита», так и для ЦСКА.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:18, Вашингтон
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе у Собчак и Богомолова
Киркоров спел свою песню, а Собчак и Богомолов станцевали под нее медленный танец.
Невские Новости вчера в 03:45
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Политика
В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 11:50
Происшествия
В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус
Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.
РИА Новости 11:18
Футбол
Неймар вернулся в состав «ПСЖ» и принес победу голом через себя
Несмотря на свист и оскорбления со стороны фанатов, бразилец принес "ПСЖ" победу над "Страсбургом" в добавленное время ударом через себя.
Газета.Ru 10:43
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Шоу-бизнес
В РПЦ прокомментировали венчание Собчак и Богомолова
В Русской Православной Церкви прокомментировали венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова.
SM News вчера в 04:23
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям на Украине и пригрозили Зеленскому
Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес украинского президента Владимира Зеленского.
RT на русском 12:12
Энергетика
Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста 13 сентября в 09:45
Армия и оружие
Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).
News.ru вчера в 19:01
Политика
Пётр Авен рассказал о своём общении с Путиным
Председатель совета директоров Альфа-банка Пётр Авен рассказал о своём общении с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском 12:28
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Происшествия
Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве
В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).
Коммерсантъ 11:10
Политика
Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко
Во всех других случаях преследование Порошенко будет рассматриваться как политически мотивированное, подчеркнул Александр Квасьневский.
RuNews24.ru вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Волочкова назвала свадьбу Собчак вакханалией
Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала свадьбу Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
URA.Ru 11:41
Шоу-бизнес
Актер Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" переписку с Анастасией Заворотнюк на фоне сообщений о раке мозга у артистки.
Москва 24 вчера в 22:56
Экономика
Доработанный проект госбюджета Украины внесут в парламент до 2 ноября
Доработанный проект закона о бюджете Украины на 2020 год будет внесён в Верховную раду до 2 ноября.
News.ru 09:57
Футбол
Виктор Гончаренко — об игре с «Тамбовом»: «Судьбу матча решил отличный удар Бистровича»
Спорт-Экспресс 12:06
Общество
В Кемерове открыли «Парк Ангелов» в память о погибших в «Зимней вишне»
В Кемерове открыли «Парк Ангелов» в память о погибших при пожаре в «Зимней вишне».
Lenta.ru 01:11
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
МИР 24 13 сентября в 11:14
Здоровье
В штате Нью-Йорк запретили электронные сигареты с вкусовыми добавками
Штат Нью-Йорк запретит электронные сигареты с вкусовыми добавками, пока федеральные власти лишь рассматривают такую возможность, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
РИА Новости 12:28
Шоу-бизнес
Андрей Разин: «Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней»
На днях продюсер группы "Ласковый май" связался с клиникой, в которой лежит Заворотнюк.
Актуальные Новости вчера в 08:13
Футбол
Кокорин может продолжить карьеру в «Сочи»
Vprognoze.ru 01:01
Политика
Пушков предупредил об угрозе новой войны в мире
Обострение отношений США и Ирана может привести к новой войне, считает сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости 09:00
Авто
На автошоу во Франкфурте марка Hongqi показала две новинки
На франкфуртском автосалоне состоялась презентация электрического кроссовера Hongqi E115 и прототипа гибридного суперкара S9.
Car.ru 00:04
Политика
На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря
RT на русском вчера в 03:54