Футбол

Нева СпортНева СпортСемак: Не пошел бы работать в «Спартак»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, согласился бы он работать в московском «Спартаке». Прежде всего Семак подчеркнул, что «Спартак» — это не враги, а соперники. Это сложилось традиционно как для «Зенита», так и для ЦСКА.
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Семак: «Спартак» — серьёзный раздражитель, думаю, работать туда не пошёл бы

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Семак высказался по поводу возможной работы в «Спартаке»

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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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