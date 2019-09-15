Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, согласился бы он работать в московском «Спартаке». Прежде всего Семак подчеркнул, что «Спартак» — это не враги, а соперники. Это сложилось традиционно как для «Зенита», так и для ЦСКА.

Семак: Не пошел бы работать в «Спартак»

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