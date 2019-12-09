Лига чемпионов
Вести.RuТренер «Зенита» Семак верит в честность «Лиона» и «Лейпцига»
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой" заявил, что не верит в возможность "договорняка" между французским "Лионом" и немецким "Лейпцигом", который выведет оба клуба в плей-офф.
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