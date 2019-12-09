Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой" заявил, что не верит в возможность "договорняка" между французским "Лионом" и немецким "Лейпцигом", который выведет оба клуба в плей-офф.

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Спорт ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.

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Футбол С оглядкой на Лион: «Зенит» сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов Перед последним туром в группе G сложилась парадоксальная ситуация: сейчас "Зенит" находится на втором месте, опережая французский "Лион" по личным встречам, но даже в случае победы петербуржцы могут остаться без путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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