Лига чемпионов

Вести.RuВести.RuТренер «Зенита» Семак верит в честность «Лиона» и «Лейпцига»

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой" заявил, что не верит в возможность "договорняка" между французским "Лионом" и немецким "Лейпцигом", который выведет оба клуба в плей-офф.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта.
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