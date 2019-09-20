с чего всё началось

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) отказал клубу в регистрации нападающего команды Александра Кокорина для участия в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Семак заявил, что «Зениту» отказали в регистрации Кокорина

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