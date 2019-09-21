Футбол

RT на русскомRT на русскомСемак заявил, что «Зениту» отказали в регистрации Кокорина

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) отказал клубу в регистрации нападающего команды Александра Кокорина для участия в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
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с чего всё началось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил
, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".
Life.ru20 сентября в 10:07

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