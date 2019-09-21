с чего всё началось

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) отказал клубу в регистрации нападающего команды Александра Кокорина для участия в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Семак заявил, что «Зениту» отказали в регистрации Кокорина

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Происшествия Посольство подтвердило гибель россиянина на Кипре Посольство России в Республике Кипр подтверждает информацию о гибели россиянина на побережье Протараса.

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Политика Песков попросил доверять словам Путина об амнистии капитала Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала.

Гаджеты Haval и Xiaomi заключили соглашение о партнерстве в РФ Haval и Xiaomi заключили соглашение о партнерстве в РФ, но детали сотрудничества не раскрывают.

Политика Украина закрыла один из автомобильных КПП на границе с Крымом Отмечается, что украинский контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак", расположенный напротив многостороннего автомобильного пункта пропуска "Армянск", 23 сентября с утра перестал пропускать автомобили через границу.

Политика Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.

Общество На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.

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Происшествия В Екатеринбурге пропал журналист В Екатеринбурге без вести пропал журналист Александр Поздеев. Об этом сообщает «Областная газета», в которой он работал ранее.

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