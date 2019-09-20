с чего всё началось

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) отказал клубу в регистрации нападающего команды Александра Кокорина для участия в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Футбол Манчестер Сити — Уотфорд 8:0 В рамках 6-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на домашнем стадионе принимает «Уотфорд».

Общество Правительство России утвердило перечень типовых госуслуг Правительство России утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Политика В Минфине назвали число чиновников в России В России на 10 тысяч населения приходится 163 работника государственных и муниципальных органов власти – тех, кого принято относить к чиновникам, это 3,3% от всех занятых в экономике, при этом только половина из них исполняет властные полномочия, занимая должность государственного служащего, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко.

Интернет Названы самые небезопасные пароли Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.

Шоу-бизнес Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.

Происшествия В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.

Энергетика Нефть дорожает на 1% из-за усиления рисков на Ближнем Востоке По состоянию на 8.16 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,1%, до 64,99 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,1%, до 58,73 доллара за баррель.

Происшествия В Саратовской области четыре человека погибли при пожаре Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Озерное Саратовской области.

Экономика Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.

Происшествия На НПЗ «Сургутнефтегаза» в Ленинградской области произошел пожар На нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши (Ленинградская область) произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Кино Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона» Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».

Происшествия Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Иркутске Один ребенок погиб, второй пострадал при пожаре в четырехэтажном жилом доме в Иркутске.

Шоу-бизнес Стал известен размер пенсии Аллы Пугачевой Как выяснилось, размер пособия 70-летней певицы составляет 47 000 рублей. Также известен размер пенсии Лолиты Милявской.

Происшествия ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.

Армия и оружие Генерал США пожаловался на действия России в Черном море Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.

Экономика Названы регионы с наибольшим ростом зарплат Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.

Политика Путин поручил подписать соглашение о модернизации ВС Абхазии Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании российской стороной модернизации Вооружённых сил Абхазии.

Транспорт Власти Москвы обязали агрегаторов делиться новыми данными Мэрия Москвы опубликовала постановление, расширяющее перечень информации, которую службы заказа такси, включая онлайн-агрегаторов, должны передавать в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Армия и оружие Украинские каратели ранили мирного жителя ДНР На линии соприкосновения в Донбассе возле пункта пропуска "Майорск" ранен мирный житель.

Спорт Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.