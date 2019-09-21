Футбол
Невские НовостиРФС отказал Александру Кокорину в регистрации на матчи РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) отказал нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил главный тренер футбольного клуба Сергей Семак.
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с чего всё началось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".Life.ru20 сентября в 10:07
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«Зенит» не сможет заявить Кокорина раньше зимы. Семак накатал пост ярости, а потом удалил
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