с чего всё началось

Российский футбольный союз (РФС) отказал нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил главный тренер футбольного клуба Сергей Семак.

РФС отказал Александру Кокорину в регистрации на матчи РПЛ

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Армия и оружие В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".

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Происшествия Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».

Спорт WADA дало России три недели для объяснения ситуации с допингом Всемирное антидопинговое агентство дало России три недели для объяснения изменений в базе Московской антидопинговой лаборатории.

Здоровье Названа простая еда, от которой зависит продолжительность жизни В рамках новой работы зарубежные исследователи изучили рацион долгожителей из разных стран и пришли к выводу, что в рационе должны присутствовать, прежде всего, продукты, которые богаты антиоксидантами.

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Гаджеты Спрос на новые iPhone в России вырос в несколько раз По словам представителя re:Store, за первые выходные продажи новых смартфонов Apple показали трёхкратный рост по сравнению с прошлогодними показателями.