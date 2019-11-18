Только в мае 2019 года родственники солдата получили свидетельство о его смерти, в котором было сказано, что «Цуркану Григорий Михайлович умер 12 октября 2017 года в г. Аш-Шула, провинция Дейр-эз-Зор, Сирия».

с чего всё началось

Семья казака Григория Цуркану, которого два года назад взяли в плен боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), в мае 2019 года получила свидетельство о его смерти. До этого военный считался пропавшим без вести, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Семье захваченного ИГ россиянина сообщили о его смерти

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