Лига чемпионов
Sport24.ruСемеду: «Барселону» ждет тяжелый матч со «Славией»
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Камп Ноу»
Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией».
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