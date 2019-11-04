Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией».

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Политика Путин назначил Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда 4 ноября стал атаманом Всероссийского казачьего общества Указ президента России Владимира Путина опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Шоу-бизнес Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.

Авто Hyundai отзовет более 116 тысяч машин из-за подушек безопасности Как сообщает ToDay News Ufa, под отзыв попали модели Hyundai i30, Hyundai Palisade и Hyundai Sonata Hybrid, имеющие неисправности в работе подушек безопасности.

Армия и оружие В Турции задержана сестра аль-Багдади Вместе с сестрой были задержаны ее муж и невестка. Аль-Багдади, как утверждают власти США, был ликвидирован в результате спецоперации.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Финансы Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.

Общество Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Шоу-бизнес Ева Польна прокомментировала состояние дочери Эвелин, дочь солистки «Гостей из будущего» Евы Польны и певца Дениса Клявера, попала в реанимацию в бессознательном состоянии.

Происшествия В ЕАО при столкновении машин погибли четыре человека В Еврейской автономной области двое взрослых и двое детей погибли во вторник при лобовом столкновении легковых автомобилей.

Общество В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву Адвокат Исрафил Гададов просил суд включить Киркорова, Галкина и Пугачеву в список свидетелей.

Технологии Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян Почти 30% интернет-пользователей в России ежедневно сталкиваются с проблемами при загрузке страниц в интернете, подсчитали в TelecomDaily.

Политика Украина призвала надавить на Россию из-за задержанных кораблей Мировое сообщество должно продолжить давление на Россию из-за задержания украинских кораблей в Керченском проливе, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

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Политика Путин уволил 11 генералов СК, МВД и МЧС Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении более 10 генералов Следственного комитета России, МЧС и МВД.

Игры Стало известно время выхода Red Dead Redemption 2 в ПК-версии Версия Red Dead Redemption 2 для консолей PlayStation 4 и Xbox One появилась в прошлом году.

Политика Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2» Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.

Происшествия В Приморье нашли мертвыми двоих детей В селе Летно-Хвалынское Спасского района Приморья нашли мертвыми двоих детей - семилетнего мальчика и трехлетнюю девочку.

Технологии Релиз нового Microsoft Edge состоится 15 января 2020 года Стабильная сборка нового браузера Edge на основе исходных кодов проекта Chromium увидит свет 15 января 2020 года.

Экономика Минфин и ЦБ вернутся к идее индивидуального пенсионного капитала Вместо ИПК нынешней осенью гражданам предложили гарантированный пенсионный план (ГПП) – при его разработке использовались идеи ИПК, а начнет действовать система, как предполагается, в 2021 г. «Мы не отказались от индивидуального пенсионного капитала, мы считаем, что это история нужная», – комментировал появление ГПП замминистра финансов Алексей Моисеев.