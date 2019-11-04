Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ruСемеду: «Барселону» ждет тяжелый матч со «Славией»

Барселона — Славия (Прага)
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Камп Ноу»
Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией».
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