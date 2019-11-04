Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией».

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Общество Китай обновил топ-10 городов с самой дорогой недвижимостью Составители рейтинга отмечают, что среди крупнейших мегаполисов КНР самые доступные цены на жилье в Чунцине, Чэнду и Сиане.

Происшествия СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.

Общество В России введут налоговый вычет на фитнес Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.

Общество Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.

Общество Названы регионы России с самым доступным дизельным топливом Эксперты определили российские регионы с наиболее доступным дизельным топливом.

Экономика В Госдуму поступил законопроект о защите и поощрении инвестиций Под инвестиционной деятельностью в соответствии с документом понимается вложение инвестором инвестиций в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта.

Космос «Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.

Армия и оружие Почему «Булава» не может летать на запад Полигон находится под плотным наблюдением иностранной разведки, поэтому на него запускают ракеты более старых модификаций.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Общество Неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70% Уровень неплатежей за вывоз мусора юридическими лицами в России составляет от 65 до 70%, заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Шоу-бизнес Муж Лолиты назвал причину расставания с ней Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.

Политика В Совфеде отреагировали на заявление Киева о готовности к прекращению транзита газа В Совета Федерации назвали шантажом украинской стороны заявление главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля о том, что Киев готов к прекращению транзита российского газа через страну.

Происшествия В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты» В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".

Общество В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».

Энергетика «Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому» Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.

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Политика МИД прокомментировал отказ Эстонии в отношении судна «Академик Примаков» Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия недоумевает из-за беспричинного отказа Эстонии в заходе в свои территориальные воды судна «Академик Примаков».

Авто Skoda показала новую Octavia на официальном видео Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.

Политика Российские оружейники рассказали о прессинге со стороны Армении Напомним, в августе официальный представитель ORSIS рассказал об открытии уголовного дела по ст.376 УК Армении ("Халатное отношение к службе") после срыва тендера Минобороны РА на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором принимала участие российская компания.

Происшествия Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска В Кемеровской области задержаны два человека после убийства бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, один из них уже арестован.