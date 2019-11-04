Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСемеду ожидает трудной игры со «Славией» в ЛЧ

Барселона — Славия (Прага)
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Камп Ноу»
Матч «Барселона» — «Славия» пройдет 5 ноября на стадионе «Камп Ноу» в Испании.
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«Барселона» — «Славия П», 5 ноября, прогноз на матч Лиги чемпионов

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Вальверде: «„Славия“ играет в силовой футбол и может быть очень опасной в штрафной площади»

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» - «Славия Прага», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов

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«Барселона» — «Славия»: ждать ли разгрома?

Все про Спорт ру04:05
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества.
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» заявил, что не намерен покидать амстердамский клуб ради «Баварии», сообщает в своем Twitter журналист Sky Sports Каве Солхеколь.
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Подрядчик хочет обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан»

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Самыми популярными разведчиками среди россиян стали Рихард Зорге, Макс Отто фон Штирлиц (Максим Исаев), Николай Кузнецов и Владимир Путин, свидетельствует опрос ВЦИОМ, проведённый ко дню военного разведчика 5 ноября.
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В СФ оценили мирные планы меджлиса по возвращению Крыма Украине

Член Совета Федерации Сергей Цеков назвал "абсолютно неэффективной" озвученную одним из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова стратегию возвращения Крыма в состав Украины посредством максимальной мобилизации международных партнеров Киева для усиления давления на Россию.
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Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
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США направили официальное уведомление ООН о выходе из Парижского соглашения по климату.
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Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.
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Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной

Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
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Во «ВКонтакте» назвали причины сбоя в работе соцсети

Сбой в работе крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» произошел из-за проблем у партнерского центра обработки данных.
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РС-версия Red Dead Redemption 2 выйдет в 16:00 МСК

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