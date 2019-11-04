Матч «Барселона» — «Славия» пройдет 5 ноября на стадионе «Камп Ноу» в Испании.

Семеду ожидает трудной игры со «Славией» в ЛЧ

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Политика Экс-посол США на Украине заявила, что Киев опасался адвоката Трампа Глава МВД Украины Арсен Аваков опасался деятельности адвоката президента США Рудольфа Джулиани, касающейся проведения на Украине расследования в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, поскольку не хотел, чтобы Киев втягивался во внутреннюю политику США.

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Происшествия Вертолет с президентом Боливии совершил экстренную посадку Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил экстренную посадку в понедельник из-за механической неполадки, сообщает AFP со ссылкой на военных.

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Происшествия В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0 Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Чили. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).

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