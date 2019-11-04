Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессСемеду ожидает трудной игры со «Славией» в ЛЧ
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Камп Ноу»
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Политика
Экс-посол США на Украине заявила, что Киев опасался адвоката Трампа
Глава МВД Украины Арсен Аваков опасался деятельности адвоката президента США Рудольфа Джулиани, касающейся проведения на Украине расследования в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, поскольку не хотел, чтобы Киев втягивался во внутреннюю политику США.
ТАСС 17:16
Политика
Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:55
Происшествия
Вертолет с президентом Боливии совершил экстренную посадку
Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил экстренную посадку в понедельник из-за механической неполадки, сообщает AFP со ссылкой на военных.
Коммерсантъ 19:22
Политика
Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества.
RT на русском 14:07
Игры
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
Pravda.Ru вчера в 07:26
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 02 ноября в 12:09
Космос
Voyager 2 покинул нашу Солнечную систему, подтвердили ученые
LentaChel.ru 14:50
Фигурное катание
Загитова хочет прыгнуть с парашютом
Газета.Ru 09:00
Футбол
Тен Хаг не собирается покидать «Аякс» ради «Баварии»
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» заявил, что не намерен покидать амстердамский клуб ради «Баварии», сообщает в своем Twitter журналист Sky Sports Каве Солхеколь.
Спорт-Экспресс 14:35
Общество
Подрядчик хочет обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан»
Фото: iStock Транспортная компания ООО "С-Транс" хочет обанкротить АО "Нарзан" из-за задолженности в 2,6 млн руб. Производитель минеральной воды считает, что оснований для этого нет.
Inc. Russia 06:28
Общество
Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян
Самыми популярными разведчиками среди россиян стали Рихард Зорге, Макс Отто фон Штирлиц (Максим Исаев), Николай Кузнецов и Владимир Путин, свидетельствует опрос ВЦИОМ, проведённый ко дню военного разведчика 5 ноября.
РИА Новости 19:04
Политика
В СФ оценили мирные планы меджлиса по возвращению Крыма Украине
Член Совета Федерации Сергей Цеков назвал "абсолютно неэффективной" озвученную одним из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова стратегию возвращения Крыма в состав Украины посредством максимальной мобилизации международных партнеров Киева для усиления давления на Россию.
Российская газета 10:25
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Происшествия
В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Чили. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
RT на русском 18:12
Кино
Названы самые жуткие монстры в истории кино
Life.ru 02 ноября в 08:07
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру
Как оказалось, новинка получит 108-Мп камеру Samsung ISOCELL Bright HMX, работающую при поддержке более простых модулей.
OAnews 06:21
Общество
Персонально ваш: Владимир Пастухов
М. Максимова ― Был бы большой коллапс, большой бум. Спасибо, это было Владимир Пастухов, научный сотрудник University college of London.
Эхо Москвы 10:51
Политика
США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения
США направили официальное уведомление ООН о выходе из Парижского соглашения по климату.
Российская газета 16:20
Общество
Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями
25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.
РБК вчера в 13:07
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Футбол
Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Спорт-Экспресс вчера в 12:17
Армия и оружие
США назвали самое работающее оружие России
Lenta.ru 16:08
Общество
Во «ВКонтакте» назвали причины сбоя в работе соцсети
Сбой в работе крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» произошел из-за проблем у партнерского центра обработки данных.
Forbes 10:29
Политика
Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК 16:04
Хоккей
2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»
Чемпионат вчера в 21:50
Авто
Составлен топ-3 самых доступных кроссоверов для зимы
Газета DAILY 13:14
Единоборства
Масвидаль победил Диаса в главном бою турнира UFC 244
В главном поединке турнира UFC 244 американский боец полусреднего веса Хорхе Масвидаль победил своего соотечественника Нейта Диаса.
РБК вчера в 03:42
Игры
РС-версия Red Dead Redemption 2 выйдет в 16:00 МСК
До Steam игра доберётся лишь в декабре — точная дата станет известна ближе к выходу.
Игромания.ру 17:44
Шоу-бизнес
Друг Максима Фадеева опасается за здоровье продюсера
Друг продюсера Максима Фадеева известный адвокат Сергей Жорин выразил беспокойство по поводу состояния здоровья композитора.
Пятый канал вчера в 19:33
Автоспорт
Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США
Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.
RT на русском 02:00