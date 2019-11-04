Матч «Барселона» — «Славия» пройдет 5 ноября на стадионе «Камп Ноу» в Испании.

Семеду ожидает трудной игры со «Славией» в ЛЧ

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