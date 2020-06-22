Но, если честно, я не верю, что они разводятся. Сейчас хайп везде, некуда плюнуть. Я порой даже сама, когда даю комментарии, диву даюсь, потому что не думала, что из этого можно столько высосать. Я не верю в то, что они действительно разводятся.

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Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

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