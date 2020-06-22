Шоу-бизнес
REGNUMСемейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака. Информацию об этом звёздная пара выложила на своих страницах в Instagram. Супруги объявили о разводе, назвав это решение обдуманным и «не спонтанным».
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Но, если честно, я не верю, что они разводятся. Сейчас хайп везде, некуда плюнуть. Я порой даже сама, когда даю комментарии, диву даюсь, потому что не думала, что из этого можно столько высосать. Я не верю в то, что они действительно разводятся.
— Роза Сябитова, российская ведущаяТВ Центр 14:01
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Kia готовит обновленный Kia Rio X-Line для рынка России
Вероятнее всего аналогичные изменения появятся и на седане Rio, который дебютирует вместе с собратом в конце текущего или начале следующего года.
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