Шоу-бизнес
РИА НовостиСеменович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович в эфире телеканала НТВ рассказала, что страдает от медицинской патологии под названием гигантомастия.
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Политика
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Авто
Range Rover получит серьезное обновление
В зарубежных СМИ появилась информация об обновленном кроссовере Range Rover. Речь идет именно о кроссовере, а не о внедорожнике.
Футбол
«Астана» дома победила «Манчестер Юнайтед»
Армия и оружие
В ДНР заявили, что офицер ВСУ убил своего подчинённого
Как указывает агентство, после этих слов между командиром роты и военнослужащим завязался конфликт, в ходе которого офицер ВСУ применил оружие и убил своего подчинённого, а после заявил, что военнослужащий погиб в результате обстрела.
Футбол
ЦСКА заинтересовался 17-летним полузащитником из «Хельсингборга»
Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович может продолжить карьеру в России. В услугах 17-летнего шведского футболиста заинтересован ЦСКА.
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ
За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.
Космос
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь.
Политика
Indian Express: Россия создаст военную базу в Индийском океане
Мохан утверждает, что российская военная база в Индийском океане станет "новой стратегической активностью на Ближнем Востоке и в Африке".
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Футбол
«Ливерпуль» переиграл «Брайтон», Алиссон был удален с поля
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Детройтом»
В составе победителей хет-трик оформил Александр Овечкин, также отличились Ти Джей Оши и Том Уилсон.
Общество
«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»
Шоу-бизнес
Президент МХАТа Татьяна Доронина попала в больницу
В СМИ появилась информация о том, что народную артистку СССР и президента Московского художественного театра им. А. П.Чехова Татьяну Доронину госпитализировали.
Футбол
Краснодар — Базель 1:0
Краснодар сыграет дома с Базелем в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Футбол
Слуцкий прокомментировал свою отставку из «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал свою отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба «Витесс».
Происшествия
Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов
Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Музыка
Солист Rammstein напал на Лободу и получил по лицу от космонавта
Общество
Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
Авто
В рамках премии «Автомобиль года» названы лучшие авто России
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Общество
Мара Багдасарян решила обратиться к президенту из-за «беспредела»
Стритрейсерша Мара Багдасарян собирается пожаловаться президенту России Владимиру Путину на то, что ей не дают возможность получить водительское удостоверение.
Экономика
Американцы потратили в интернете $7,4 млрд в «черную пятницу»
По данным Adobe Analytics, которая отслеживает транзакции в 80 из 100 крупнейших ритейлеров США, онлайн-продажи выросли за год на 19,6%, достигнув $7,4 млрд.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Происшествия
Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани
Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.