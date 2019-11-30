Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиСеменович рассказала о своей болезни

Певица Анна Семенович в эфире телеканала НТВ рассказала, что страдает от медицинской патологии под названием гигантомастия.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Анна Семенович уменьшила грудь до пятого размера

StarHit.ru12:00

Анна Семенович со слезами на глазах призналась, что делала операцию по уменьшению груди

Вокруг ТВ10:21

Анна Семенович впервые честно рассказала, как уменьшила грудь с девятого размера до пятого, и объяснила, почему она продолжает расти

Woman.ru12:20

Анна Семенович уменьшила грудь с девятого до пятого размера

Телепрограмма17:18

Семенович призналась, что делала операцию на груди

Московский Комсомолец12:45

Анна Семенович изменила размер груди перед зачатием ребенка

7Дней.ру20:00

Анна Семенович сделала операцию на груди

Комсомольская правда14:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
Политика

Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Российская газета 21:06
Единоборства

Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
МК-Спорт 01:21
Авто

Range Rover получит серьезное обновление

В зарубежных СМИ появилась информация об обновленном кроссовере Range Rover. Речь идет именно о кроссовере, а не о внедорожнике.
Picsnews.net 11:31
Футбол

«Астана» дома победила «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт 28 ноября в 12:46
Армия и оружие

В ДНР заявили, что офицер ВСУ убил своего подчинённого

Как указывает агентство, после этих слов между командиром роты и военнослужащим завязался конфликт, в ходе которого офицер ВСУ применил оружие и убил своего подчинённого, а после заявил, что военнослужащий погиб в результате обстрела.
RT на русском 20:56
Футбол

ЦСКА заинтересовался 17-летним полузащитником из «Хельсингборга»

Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович может продолжить карьеру в России. В услугах 17-летнего шведского футболиста заинтересован ЦСКА.
Бомбардир.ру 15:52
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ

За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.
РИА Новости 19:09
Космос

«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»

Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
РИА Новости 07:38
Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь.
РБК 17:40
Политика

Indian Express: Россия создаст военную базу в Индийском океане

Мохан утверждает, что российская военная база в Индийском океане станет "новой стратегической активностью на Ближнем Востоке и в Африке".
Pravda.Ru 03:01
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
Футбол

«Ливерпуль» переиграл «Брайтон», Алиссон был удален с поля

Советский спорт 11:52
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета 02:10
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Детройтом»

В составе победителей хет-трик оформил Александр Овечкин, также отличились Ти Джей Оши и Том Уилсон.
Газета.Ru 21:43
Общество

«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»

РИА Новости 18:22
Шоу-бизнес

Президент МХАТа Татьяна Доронина попала в больницу

В СМИ появилась информация о том, что народную артистку СССР и президента Московского художественного театра им. А. П.Чехова Татьяну Доронину госпитализировали.
VSE42.RU вчера в 01:06
Футбол

Краснодар — Базель 1:0

Краснодар сыграет дома с Базелем в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Советский спорт 28 ноября в 01:14
Происшествия

Полицейские-язычники расследуют убийства скота в британском лесу

РИА Новости 20:17
Футбол

Слуцкий прокомментировал свою отставку из «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал свою отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба «Витесс».
RT на русском 08:30
Происшествия

Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов

Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Российская газета 05:18
Музыка

Солист Rammstein напал на Лободу и получил по лицу от космонавта

Телеканал 360° вчера в 05:09
Общество

Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»

Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
Ореанда-Новости 06:37
Авто

В рамках премии «Автомобиль года» названы лучшие авто России

Мойка78 вчера в 21:46
Автоспорт

Команда Квята наказана за инцидент в квалификации Гран-при Абу-Даби

Газета.Ru 19:58
Авто

АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4

Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Автоновости дня 27 ноября в 23:48
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС 13:20
Общество

Мара Багдасарян решила обратиться к президенту из-за «беспредела»

Стритрейсерша Мара Багдасарян собирается пожаловаться президенту России Владимиру Путину на то, что ей не дают возможность получить водительское удостоверение.
Известия 20:50
Экономика

Американцы потратили в интернете $7,4 млрд в «черную пятницу»

По данным Adobe Analytics, которая отслеживает транзакции в 80 из 100 крупнейших ритейлеров США, онлайн-продажи выросли за год на 19,6%, достигнув $7,4 млрд.
Коммерсантъ 21:28
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости 18:29
Происшествия

Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани

Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Известия 02:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анна Семенович
Российская актриса
Российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица; бывшая солистка группы «Блестящие».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное