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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

Самолет Ан-74, зафрахтованный ООН у российской авиакомпании Utair, в понедельник разбился в малийском городе Гао. Борт RA-74044 совершал перелет из столицы Мали в Гао в интересах миссии (MINUSMA) ООН в этой стране.В источнике
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РБК

В Мали самолет миссии ООН совершил жесткую посадку

РБКвчера в 15:30
ТАСС

Посольство РФ сообщило, что при жесткой посадке самолета в Мали тяжело пострадавших нет

ТАССвчера в 13:58
РИА Новости

В Мали самолет с россиянами совершил жесткую посадку

РИА Новостивчера в 14:30
Газета.Ru

Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74

Газета.Ruвчера в 16:55
Интерфакс

Россияне при жесткой посадке самолета в Мали серьезно не пострадали

Интерфаксвчера в 14:47
Известия

В посольстве рассказали о россиянах на борту севшего в Мали самолета

Известиявчера в 15:15
Фонтанка.Ру

При жесткой посадке самолета в Мали пострадали семеро россиян

Фонтанка.Рувчера в 16:23

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

По мнению руководителя департамента аудиторских услуг Антона Усова, после разрыва соглашения в бюджет России начнет поступать больше средств, так как большинство крупных российских компаний в 2019 году вывели через Кипр из страны почти $2 трлн и эта сумма облагалась налогом по пониженным ставкам.
Известия01:09
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Дешевле только даром: китайские электромобили Kandi поступят в продажу в США по цене от $13 тыс

Пока мир мечтает о недорогом электромобиле Tesla, китайская компания Kandi готовится к продажам в США моделей K27 и K23, стоимость которых с учётом государственной субсидии составляет $13 000 и $22 500 соответственно.
3DNewsвчера в 09:49

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей

2 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность в том, что вакцина от COVID-19 будет эффективной и безопасной, отметив, что на российский рынок никогда не выходили препараты, если в этих показателях возникали сомнения.
Известия00:54
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В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русскомвчера в 06:30
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В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет

Напомним, родители имеют право на ежемесячные пособия на малышей в возрасте от 3 до 7 лет при условии, что доход на человека в их семье составляет меньше прожиточного минимума (исходя из показателя в регионе, в котором проживает семья с детьми).
Летидор2 августа в 06:30
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Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия22:17
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