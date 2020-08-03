В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне. В результате ЧП один человек получил перелом ноги, другие пассажиры и экипаж отделались ушибами.

Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74

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