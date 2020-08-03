Происшествия
Газета.RuСемеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74
В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне. В результате ЧП один человек получил перелом ноги, другие пассажиры и экипаж отделались ушибами.
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Политика
В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru вчера в 10:11
Политика
Американский сенатор призвал немедленно продлить ДСНВ
Сенатор-демократ от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн заявила, что властям США следует немедленно согласиться на продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Аргументы и Факты 20:28
Наука
Микроскопический оригами-журавль помахал крыльями
Американские инженеры под руководством профессора Евгения Филипова (Evgueni T. Filipov) из Мичиганского университета разработали технологию создания микроскопических оригами-конструкций, которые не подвержены перечисленным выше недостаткам.
N+1 11:43
Космос
«Наука» на выход: самый долгожданный космический модуль готов к отправке на Байконур
Официально было объявлено, что в 2013 году в двигательной системе «Науки» во время подготовки модуля к отправке на Байконур специалистами РКК «Энергия» были обнаружены загрязнения.
Известия вчера в 17:02
Футбол
В «Рубин» может перейти полузащитник «Кайрата» Тунгышбаев
Полузащитник «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев близок к переходу в «Рубин», сообщает Vesti.kz.
Sport24.ru 12:04
Здоровье
Названы признаки дефицита витамина D, которые часто не замечают
Зарубежные медики рассказали, что витамин D относится к наиболее важным для здоровья, так как он влияет на иммунитет — способность организма противостоять различным болезням.
Стерлеград 10:51
Общество
В Алтайском крае обсудят переход ко второму этапу снятия ограничений
В понедельник, 3 августа, в рамках пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина сообщила, что власти края намерены обсудить возможность перехода ко второму этапу снятия ограничений.
ФедералПресс 05:26
Футбол
Дзюба рассказал, как отец просил его меньше болтать
Очень благодарен своему отцу и его супруге, что прилетели в Петербург поддержать меня и команду в полуфинале Кубка России с московским «Спартаком», - отметил Дзюба.
Честный рейтинг букмекеров 06:53
Политика
ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новости 15:48
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК 12:59
Общество
РФПИ ожидает регистрацию вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней
По прогнозам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение десяти дней, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
Коммерсантъ 11:15
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском 14:45
Общество
В Абхазии опасаются вспышки коронавируса из-за открытия границы с РФ
Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии.
Накануне.Ru вчера в 19:19
Общество
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ 10:16
Общество
В Хабаровске прошли новые митинги в поддержку Фургала
Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала: это уже четвертая суббота, когда в региональном центре проводятся акции протеста.
Наша версия 01 августа в 05:30
Политика
Пушков заявил, что Польша становится плацдармом США против России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги переговоров об увеличении американского военного контингента в Польше, отметив, что страна превращается в плацдарм США против России.
РИА Новости 19:53
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян
МИД РФ заявил, что арест в Белоруссии 33 россиян - якобы "бойцов ЧВК Вагнера" - по подозрению в подготовке массовых беспорядков является безосновательным, предлог - надуманным, а все происходящее в целом "не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".
Газета.Ru 16:04
Технологии
По неофициальным данным, компания Garmin заплатила многомиллионный выкуп преступникам, взломавшим ее системы
Как известно, в конце июня компания Garmin стала жертвой злоумышленников, которым удалось нарушить работу ее систем, включая те, что управляют производством и обеспечивают работу онлайновых сервисов.
iXBT.com 18:20
Экономика
Яблоки подорожали на треть из-за заморозков и курса рубля
Этим летом Росстат зафиксировал резкое увеличение средних розничных цен на яблоки.
Взгляд-инфо 01 августа в 09:43
Происшествия
Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела
Господин Воеводин занимал пост гендиректора с 2009 года.
Коммерсантъ 11:36
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Президент США Дональд Трамп заявил, что приложение TikTok прекратит работу в США с 15 сентября, если его не купит Microsoft или другая американская компания.
Коммерсантъ 14:43
Политика
Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США отступает
Эпидемия коронавируса в США отступает, заявил президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 20:43
Технологии
Новое меню «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно
Стоит обратить внимание, что изменения в реестре могут нарушить работу Windows 10, поэтому инструкция рассчитана на уверенных пользователей.
Astera 12:31