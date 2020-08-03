Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
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Борт RA-74044 совершал перелет из столицы Мали в Гао в интересах миссии (MINUSMA) ООН в этой стране. По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.В источнике
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