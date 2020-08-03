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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

Борт RA-74044 совершал перелет из столицы Мали в Гао в интересах миссии (MINUSMA) ООН в этой стране. По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.В источнике
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РБК

В Мали самолет миссии ООН совершил жесткую посадку

РБКвчера в 15:30
Фонтанка.Ру

При жесткой посадке самолета в Мали пострадали семеро россиян

Фонтанка.Рувчера в 16:23
ТАСС

Посольство РФ сообщило, что при жесткой посадке самолета в Мали тяжело пострадавших нет

ТАССвчера в 13:58
Газета.Ru

Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74

Газета.Ruвчера в 16:55
Интерфакс

Россияне при жесткой посадке самолета в Мали серьезно не пострадали

Интерфаксвчера в 14:47
Известия

В посольстве рассказали о россиянах на борту севшего в Мали самолета

Известиявчера в 15:15
РИА Новости

В Мали самолет с россиянами совершил жесткую посадку

РИА Новостивчера в 14:30
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Интерфаксвчера в 07:01
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В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»

Мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького» 2 августа в Москве во время празднования Дня ВДВ, задержан, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа ведомства.
RT на русскомвчера в 07:39
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфаксвчера в 08:32
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Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Российская газетавчера в 14:02
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Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог

Аудиторы предложили пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание дорог федерального значения, а Минтрансу и Росавтодору —закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание дорог.
Коммерсантъ19:12
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