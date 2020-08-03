Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСемеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

Самолет Ан-74, зафрахтованный ООН у российской авиакомпании Utair, в понедельник разбился в малийском городе Гао. Борт RA-74044 совершал перелет из столицы Мали в Гао в интересах миссии (MINUSMA) ООН в этой стране.
Читать в источнике
Комментировать84

Подробнее о событии

В Мали самолет миссии ООН совершил жесткую посадку

РБК15:30

При жесткой посадке самолета в Мали пострадали семеро россиян

Фонтанка.Ру16:23

Посольство РФ сообщило, что при жесткой посадке самолета в Мали тяжело пострадавших нет

ТАСС13:58

Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74

Газета.Ru16:55

Россияне при жесткой посадке самолета в Мали серьезно не пострадали

Интерфакс14:47

В посольстве рассказали о россиянах на борту севшего в Мали самолета

Известия15:15

В Мали самолет с россиянами совершил жесткую посадку

РИА Новости14:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:51, Ашберн
Общество

В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Газета.Ru 19:59
177
Шоу-бизнес

Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда 16:30
10
Происшествия

Напавший на сотрудника Росгвардии в Парке Горького в Москве задержан

Мужчина, напавший 2 августа на сотрудника Росгвардии в Москве в Парке Горького, задержан.
Известия 07:25
7
Шоу-бизнес

Навка опубликовала редкие кадры свадебного танца с Песковым

Татьяна Навка опубликовала черно-белые снимки, на которых она и Дмитрий Песков запечатлены в свадебном танце, а также с юмором поздравила супруга с «деревянной» свадьбой.
Evo-rus.com 10:37
95
Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru 21:17
91
Общество

Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей.
Lenta.ru 22:23
172
Музыка

Бондарчук поведал тайну клипа с напудренным телом Ветлицкой

Lenta.ru 23:00
Экономика

Цены на вторичное жилье в России снизились на 7% за год

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России снизилась на 7% за год и составила на конец июля 73,2 тыс. руб. Только по итогам июля стоимость "квадрата" упала на 3,2%, несмотря на снятие ограничительных мер.
РБК 06:28
10
Общество

ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро

Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 14:38
817
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
949
Здоровье

Врач назвала витамины, необходимые после излечения от коронавируса

Врач советует всем, кто переболел коронавирусной инфекцией и кто продолжает чувствовать недомогание, принимать витамин D и витамины группы B. Также медик, которая сама перенесла инфекцию, рекомендует россиянам соблюдать режим труда и отдыха, а также чаще гулять на свежем воздухе.
Evo-rus.com 02:34
298
Политика

Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов

Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
BFM.ru 09:45
1,2K
Происшествия

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК 18:16
162
Кино

Ди Каприо заключил многообещающий контракт с Apple

Профиль 23:06
1
Общество

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
2,2K
Общество

Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку

Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ 18:13
3
Наука

Ученые смогут предсказывать изменения климата на пять лет вперед

Evo-rus.com 01:23
64
Общество

Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки

Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
239
Общество

Житель Нидерландов в 53 года выглядит на 25

Ёлдаш 10:35
38
Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией

Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесла удары по военным целям страны.
РБК 17:56
126
Происшествия

Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову

Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
374
Армия и оружие

Концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard

На официальном Youtube-канале германского концерна Rheinmetall Defence опубликована видеопрезентация новой модификации основного боевого танка Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ.
Военное дело 01 августа в 09:56
34
Общество

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия 22:17
82
Общество

Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Российская газета 14:02
54
Транспорт

Кондукторы в Новокузнецке исчезнут, их заменят валидаторы

Современные автобусы для Новокузнецка будут оснащены валидаторами для безналичной оплаты проезда, то есть кондукторы в новом транспорте будут не нужны.
Сибдепо 23:03
9
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тысяч рублей на детей в августе

Первое пособие 10 тысяч рублей начислялось в случае, если ребенок родился с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года.
Молодежная газета (Уфа) 06:04
414
Происшествия

Мэрия Барнаула примет меры после ряда преступлений на прошлой неделе

На прошлой неделе Алтайский край сотряс ряд преступлений, которые получили огромный общественный резонанс.
КП - Барнаул 21:54
6
Кино

Кортни Кокс вернется к роли журналистки в пятой части «Крика»

РИА Новости 14:34
4
Экономика

Акционеры ритейлера «Мария-Ра» выкупают здание Мещанинова подворья

«Первый» принадлежит совладельцам одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра» – Евгению, Алле и Галине Ракшиным.
Ведомости 08:06
Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
99
Как работают Яндекс.Новости?
Главное