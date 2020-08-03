Самолет Ан-74, зафрахтованный ООН у российской авиакомпании Utair, в понедельник разбился в малийском городе Гао. Борт RA-74044 совершал перелет из столицы Мали в Гао в интересах миссии (MINUSMA) ООН в этой стране.

Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

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