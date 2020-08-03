Происшествия
КоммерсантъСемеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
Борт RA-74044 совершал перелет из столицы Мали в Гао в интересах миссии (MINUSMA) ООН в этой стране. По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
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Экономика
Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов
По актуальному законодательству, банки обязаны обновлять сведения о клиентах ежегодно.
Evo-rus.com 03:53
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
Здоровье
Способы восстановить легкие после коронавируса назвала пульмонолог
Есть несколько верных способов, которые помогут восстановить работу легких после перенесенного коронавируса, однако советы из интернета могут быть опасны для здоровья, заявила в беседе с «Доктор Питер» заведующая пульмонологическим отделением № 1 Городской многопрофильной больницы № 2 Ирина Крошкина.
Live24 12:11
Армия и оружие
Сирийские военные понесли потери при атаке террористов в Идлибе
Сирийские правительственные войска отбили атаки боевиков в районе населенного пункта Хамрат, однако понесли потери.
Известия 15:31
Происшествия
Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым
Мальчик, пропавший в Волоколамском городском округе Подмосковья, найден мертвым.
ТАСС 12:12
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
Суд арестовал жену расчленённого в Петербурге рэпера
RT на русском 15:17
Авто
Новый ГОСТ по отзыву автомобилей появится в России
Как сообщают «Известия», в России появится общий ГОСТ на отзывные кампании автомобилей.
Avtovesti.com 06:43
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Экономика
В России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом
Речь идет о страховых взносах, налоге на прибыль, НДФЛ и НДС. Таким образом, это будет способствовать принципам равенства налогообложения.
Evo-rus.com 02:02
Космос
Астрофизики наблюдают давно предсказываемый теорией квантовый эффект
В центре каждого белого карлика – плотных остатков звезды, израсходовавшей свое «звездное горючее» к концу жизненного цикла – лежит квантовая загадка: по мере увеличения массы белого карлика его размер уменьшается, пока в конечном счете белый карлик не станет настолько крохотным и плотным, что не сможет больше сопротивляться коллапсу в нейтронную звезду.
AstroNews.ru 01 августа в 15:39
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Шоу-бизнес
Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела на 35 килограммов после родов
Правда, после рождения первенца звезде «Холопа» удалось довольно быстро вернуть себе былые формы.
Территория новостей 09:18
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Российская газета 14:02
Футбол
Новый сезон чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября
Сезон-2020 / 21 чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября 2020 года, сообщает Football Italia со ссылкой на заявление серии А. Ранее сообщалось, что теоретически датой начала турнира может стать 12 сентября.
РИА Новости 15:54
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых российских артистов
Музыканты Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан заняли первые строчки в рейтинге известных представителей российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами.
Вести.Ru 08:39
Футбол
Кокорин и Промес пообщались в Instagram
RT на русском 14:33
Общество
Ритейлеры пожаловались на задержку поставок импортного алкоголя
Российские торговые сети столкнулись с проблемами при поставках импортного алкоголя из-за сложностей с получением акцизных марок.
Компания 10:39
Общество
В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией
Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии, полагают медики и члены оперативного штаба страны.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Общество
Сын украинского бизнесмена купил остров в Италии за 10 млн евро
Остров Галлинара, расположенный в Лигурийском море, в июле перешел в собственность к сыну крупного украинского бизнесмена и политика Вячеслава Богуслаева.
ФАН 05:56
Общество
Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского
По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста 31 июля в 08:28
Происшествия
В Москве толпа мигрантов отбила земляка у полицейских
Толпа мигрантов из Таджикистана отбила у полицейских соотечественника, задержанного после конфликта с охранником рынка «Теплый стан» в Москве.
Мослента 11:37
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома увольняется из-за скандала со звездой «Дома-2»
Звезды телестройки Саша Черно и Иосиф Оганесян стали родителями 30 июля.
Пятый канал 15:28
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском 14:45