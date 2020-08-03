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Газета.Ru
Газета.Ru

Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74

В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне. В результате ЧП один человек получил перелом ноги, другие пассажиры и экипаж отделались ушибами.В источнике
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РБК

В Мали самолет миссии ООН совершил жесткую посадку

РБКвчера в 15:30
Фонтанка.Ру

При жесткой посадке самолета в Мали пострадали семеро россиян

Фонтанка.Рувчера в 16:23
Известия

В посольстве рассказали о россиянах на борту севшего в Мали самолета

Известиявчера в 15:15
Газета.Ru

Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74

Газета.Ruвчера в 16:55
Интерфакс

Россияне при жесткой посадке самолета в Мали серьезно не пострадали

Интерфаксвчера в 14:47
РИА Новости

В Мали самолет с россиянами совершил жесткую посадку

РИА Новостивчера в 14:30
ТАСС

Посольство РФ сообщило, что при жесткой посадке самолета в Мали тяжело пострадавших нет

ТАССвчера в 13:58

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 11:59
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