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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

Борт RA-74044 совершал перелет из столицы Мали в Гао в интересах миссии (MINUSMA) ООН в этой стране. По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.В источнике
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РБК

В Мали самолет миссии ООН совершил жесткую посадку

РБКвчера в 15:30
Фонтанка.Ру

При жесткой посадке самолета в Мали пострадали семеро россиян

Фонтанка.Рувчера в 16:23
ТАСС

Посольство РФ сообщило, что при жесткой посадке самолета в Мали тяжело пострадавших нет

ТАССвчера в 13:58
Газета.Ru

Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74

Газета.Ruвчера в 16:55
Интерфакс

Россияне при жесткой посадке самолета в Мали серьезно не пострадали

Интерфаксвчера в 14:47
Известия

В посольстве рассказали о россиянах на борту севшего в Мали самолета

Известиявчера в 15:15
РИА Новости

В Мали самолет с россиянами совершил жесткую посадку

РИА Новостивчера в 14:30
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Аналитики выявили рост числа штрафов за превышение скорости в пандемию

В апреле и мае 2020 года на 133% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло количество платежей в 250 руб. — именно столько стоит штраф с 50-процентной скидкой за превышение скорости на 20–40 км/ч.
РБКвчера в 13:38
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новостивчера в 15:48
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