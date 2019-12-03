Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксУщерб от крушения в Шереметьево SSJ-100 составил 1,5 млрд рублей

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.
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с чего всё началось

Закончено дело о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает. Всего полгода потребовалось следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу на расследование обстоятельств катастрофы самолета SSJ 100 «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево.
Коммерсантъ02 декабря в 18:09

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Защите пилота сгоревшего SSJ 100 отказали в возобновлении расследования

ТАССвчера в 03:53

Командир SSJ-100 стал единственным обвиняемым в деле о катастрофе в «Шереметьево»

Интерфаксвчера в 06:31

Родные жертв катастрофы SSJ-100 в Шереметьеве не согласны с выводами СК

Говорит Москвавчера в 04:14

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ruвчера в 03:10

Семьи погибших в катастрофе SSJ 100 считают несправедливыми обвинения в адрес пилота

Коммерсантъвчера в 07:11

Семьи погибших не согласны с выводами СК о крушении SSJ-100 в Шереметьево

Газета.Ruвчера в 03:03

Адвокат пилота сгоревшего SSJ упрекнула следствие в предвзятости к экипажу

News.ruвчера в 06:14
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Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратове

REGNUM 02:42
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Вести.Ru 00:39
Политика

Демьян Кудрявцев извинился за то, что «Ведомости» не написали о новом расследовании ФБК

Член совета директоров Ведомости Демьян Кудрявцев попросил прощения у читателей за то, что сотрудники издания не написали о последнем расследовании Фонда борьбы с коррупцией об имуществе телеведущей Наили Аскер-заде.
Znak.com вчера в 19:14
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
Футбол

РФС прокомментировал задержания фанатов «Спартака»

РФС прокомментировал информацию о задержаниях болельщиков «Спартака» перед игрой 18-го тура российской премьер-лиги против «Зенита».
Нева Спорт 02:23
Футбол

ЦСКА интересуется форвардом сборной Словакии Божеником

Форвард Жилины Роберт Боженик заинтересовал ЦСКА, сообщает Чемпионат.com. 20-летний словацкий нападающий играет за Жилину с 2017 года.
Советский спорт вчера в 08:35
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости 02 декабря в 12:38
Происшествия

Восемь артистов балета пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

РЕН ТВ 02:06
Политика

Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса на совещании по подготовке к встрече в "нормандском формате".
РИА Новости вчера в 16:30
Политика

WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Газета.Ru 02:31
Авто

С 1 января для водителей в России введут новые штрафы

С Нового 2020 года в России начнут действовать несколько новых штрафов для автомобилистов.
Тема Воронеж вчера в 12:29
Происшествия

В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме

Стена с первого по четвертый этажи обрушилась в жилом доме в результате взрыва бытового газа.
BFM.ru вчера в 12:50
Политика

Китай выразил США протест из-за законопроекта по уйгурам

Китай выразил США протест из-за принятия в Палате представителей Конгресса законопроекта по уйгурам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Коммерсантъ 02:35
Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма вчера в 09:30
Политика

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru 02:26
Общество

Из «Магнита» уволились пять топ-менеджеров

Шесть топ-менеджеров «Магнита» покидают компанию, сообщил «Ведомостям» человек, слышавший информацию от коллег, уходящих из компании.
Ведомости вчера в 16:30
Происшествия

Суд продлил задержание владельца автобуса, разбившегося в Забайкалье

РИА Новости 02:38
Кино

Тимур Бекмамбетов рассказал о картине «Война токов»

Россия – Культура 01 декабря в 12:26
Политика

В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах

Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
РИА Новости 03:03
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

РБК вчера в 01:52
Политика

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 11:19
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
Общество

Голубев впервые прокомментировал арест Татьяны Быковской

Говоря отдельно об аресте министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, глава региона отметил, что «человек не виновен, пока его вина в преступлении не доказана».
Donnews.ru вчера в 15:26
Спорт

Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
МонаВиста вчера в 22:14
Общество

Верховный суд запретил штрафовать за превышение средней скорости

Сделан первый шаг к тому, чтобы отменить камеры, которые определяют среднюю скорость автомобиля.
РЕН ТВ вчера в 14:27
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК вчера в 17:00
Авто

Серийное производство новых Lada 4x4 еще не началось

С 27 ноября был дан старт производству обновленной Lada 4x4. Автомобили, выпускавшиеся предприятием, носили статус серийных.
SpeedMe вчера в 23:45
Происшествия

В Благовещенске ребенок впал в кому после аквапарка

Московский Комсомолец 01:13
Политика

Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
РИА Новости 03:15
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