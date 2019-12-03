Происшествия
ИнтерфаксУщерб от крушения в Шереметьево SSJ-100 составил 1,5 млрд рублей
Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.
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с чего всё началось
Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает. Всего полгода потребовалось следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу на расследование обстоятельств катастрофы самолета SSJ 100 «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево.Коммерсантъ02 декабря в 18:09
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Командир SSJ-100 стал единственным обвиняемым в деле о катастрофе в «Шереметьево»
Интерфаксвчера в 06:31
Семьи погибших в катастрофе SSJ 100 считают несправедливыми обвинения в адрес пилота
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Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге
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С 27 ноября был дан старт производству обновленной Lada 4x4. Автомобили, выпускавшиеся предприятием, носили статус серийных.
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