Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает. Всего полгода потребовалось следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу на расследование обстоятельств катастрофы самолета SSJ 100 «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево.

с чего всё началось

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

Ущерб от крушения в Шереметьево SSJ-100 составил 1,5 млрд рублей

Политика В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2» Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.

Футбол РФС прокомментировал задержания фанатов «Спартака» РФС прокомментировал информацию о задержаниях болельщиков «Спартака» перед игрой 18-го тура российской премьер-лиги против «Зенита».

Футбол ЦСКА интересуется форвардом сборной Словакии Божеником Форвард Жилины Роберт Боженик заинтересовал ЦСКА, сообщает Чемпионат.com. 20-летний словацкий нападающий играет за Жилину с 2017 года.

Политика Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса на совещании по подготовке к встрече в "нормандском формате".

Политика WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.

Политика Китай выразил США протест из-за законопроекта по уйгурам Китай выразил США протест из-за принятия в Палате представителей Конгресса законопроекта по уйгурам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Политика Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.

Политика В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).

Политика Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Общество Голубев впервые прокомментировал арест Татьяны Быковской Говоря отдельно об аресте министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, глава региона отметил, что «человек не виновен, пока его вина в преступлении не доказана».

Спорт Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.

Политика Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита» Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».