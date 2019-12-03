Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСемьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов. Об этом сообщил адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы родственников жертв, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Закончено дело о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает. Всего полгода потребовалось следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу на расследование обстоятельств катастрофы самолета SSJ 100 «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево.
Коммерсантъвчера в 18:09

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Летчик виноват. Ответит за всю систему

Национальная служба новостей11:00

Заслуженный лётчик заступился за обвинённого в крушении SSJ-100 командира экипажа

Говорит Москва09:55

Защите пилота сгоревшего SSJ 100 отказали в возобновлении расследования

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Командир SSJ-100 стал единственным обвиняемым в деле о катастрофе в «Шереметьево»

Интерфакс06:31

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru03:10

Семьи погибших не согласны с выводами СК о крушении SSJ-100 в Шереметьево

Газета.Ru03:03

Семьи погибших в катастрофе SSJ 100 считают несправедливыми обвинения в адрес пилота

Коммерсантъ07:11
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Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

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В МИД России назвали Пола Уилана симулянтом

В МИД России считают массированной кампанией дезинформации попытки продвигать тезис о том, что обвиняемый в шпионаже в России американец Пол Уилан арестован без вины и ему не оказывается надлежащая медпомощь.
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Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
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