Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает. Всего полгода потребовалось следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу на расследование обстоятельств катастрофы самолета SSJ 100 «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево.

с чего всё началось

Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов. Об этом сообщил адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы родственников жертв, передает ТАСС.

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

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