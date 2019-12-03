Происшествия
Lenta.ruСемьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100
Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов. Об этом сообщил адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы родственников жертв, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает. Всего полгода потребовалось следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу на расследование обстоятельств катастрофы самолета SSJ 100 «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево.Коммерсантъвчера в 18:09
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