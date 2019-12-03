Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСемьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов. Об этом сообщил адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы родственников жертв, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Закончено дело о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает. Всего полгода потребовалось следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу на расследование обстоятельств катастрофы самолета SSJ 100 «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево.
Коммерсантъ02 декабря в 18:09

Подробнее о событии

Семьи погибших не согласны с выводами СК о крушении SSJ-100 в Шереметьево

Газета.Ruвчера в 03:03

Заслуженный лётчик заступился за обвинённого в крушении SSJ-100 командира экипажа

Говорит Москвавчера в 09:55

Семьи погибших в катастрофе SSJ 100 считают несправедливыми обвинения в адрес пилота

Коммерсантъвчера в 07:11

Командир SSJ-100 стал единственным обвиняемым в деле о катастрофе в «Шереметьево»

Интерфаксвчера в 06:31

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ruвчера в 03:10

Летчик виноват. Ответит за всю систему

Национальная служба новостейвчера в 11:00

Защите пилота сгоревшего SSJ 100 отказали в возобновлении расследования

ТАССвчера в 03:53
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Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 04:45
Происшествия

Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры

Житель Перми на улице открыл огонь по прохожим из ружья, погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:14
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости вчера в 19:15
Спорт

Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
ProstoProSport 02 декабря в 09:17
Общество

«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Ведомости 02 декабря в 04:17
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК 02 декабря в 17:04
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости вчера в 20:18
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС вчера в 16:04
Происшествия

Под Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа

В четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв газа, здание частично обрушилось, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 13:26
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
Экономика

Немецкий бизнес пожаловался на деловой климат в России

Об ухудшении делового климата в России заявили 31% предпринимателей из Германии, передаёт 3 декабря РБК.
REGNUM вчера в 13:38
Общество

В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
РИА Новости вчера в 12:20
Политика

Замглавы Пентагона рассказал о «победе США» в холодной войне

Заместитель главы Пентагона Майкл Гриффин рассказал, как США удалось «победить СССР» в холодной войне.
Телеканал 360° вчера в 17:57
Финансы

Официальный курс доллара снизился на 27 копеек, курс евро вырос на 9

На Московской бирже на 12:28 мск курс доллара расчетами "завтра" потерял 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 13 копеек, валюты стоят 64,1 и 71,01 рубля соответственно.
Банки.ру вчера в 04:50
Происшествия

Медведь-шатун загрыз пенсионера под Иркутском, забравшись к нему в дом

REGNUM вчера в 15:16
Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери

Дочь Юлии Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери. Праздник 13-ти летней Вере устроил отец – футболист Евгений Алдонин.
Слово и Дело 02 декабря в 16:31
Шоу-бизнес

Актер Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

Актер театра и кино Дмитрий Певцов записал видео, в котором в образе главы СССР Иосифа Сталина прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются «мракобесами».
РБК вчера в 21:30
Космос

Обнаружено зарождение планетной системы

Международная команда астрономов изучила протопланетный диск звезды HD 141569A из созвездия Весов и нашла кроме двух ранее известных его сегментов, еще один, который расположен ближе к звезде.
МедиаПоток 02 декабря в 10:45
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru 02 декабря в 10:49
Политика

На Украине заявили об осведомленности о прекращении США военной помощи

Власти Украины еще в июле 2019 года знали о том, что США приостановит военную помощь стране.
Известия вчера в 14:42
Происшествия

В Иркутской области обрушился мост

Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
ТАСС вчера в 21:21
Хоккей

Гол и пас Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 23:35
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
РБК вчера в 21:00
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС вчера в 01:06
Происшествия

В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:11
Фигурное катание

Составлено расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. На днях стало известно расписание соревнований.
Кривое-зеркало.ру вчера в 21:57
Шоу-бизнес

Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених

Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
ИнфоСМИ вчера в 12:03
Общество

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02 декабря в 09:56
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости 02 декабря в 10:48
Политика

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
RT на русском вчера в 08:53
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