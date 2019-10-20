Происшествия
РидусСемьям погибших под Красноярском выплатят по 1 млн рублей
По одному миллиону рублей получат семьи погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае. Кроме того, пострадавшие получат единовременную страховую выплату, размер которой будет устанавливаться в индивидуальном порядке.
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В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
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Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
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Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
ProstoProSport 05:30
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Каршеринговый автомобиль перевернулся у здания Минобороны в Москве
Каршеринговый автомобиль перевернулся в Москве на Фрунзенской набережной.
РБК 12:39
Происшествия
Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
МЧС России опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае.
News.ru вчера в 08:19
Теннис
Андрей Рублёв выиграл «ВТБ Кубок Кремля»
В первом сете финального матча Адриан Маннарино навязал Рублёву борьбу, выиграв четыре гейма, однако забрать сет не сумел: 6:4, первая партия осталась за хозяином корта.
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Хоккей
КХЛ. «Спартак» обыграл СКА в Санкт-Петербурге
Вести.Ru 12:35
Армия и оружие
В НАТО создали кризисный штаб по операции Турции в Сирии
В НАТО создан кризисный штаб для оценки операции Турции в Сирии, сообщает газета Welt am Sonntag.
Московский Комсомолец 08:55
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Боец Росгвардии погиб во время сдачи экзамена на краповый берет в Хабаровском крае.
Lenta.ru 09:40
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Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой
Напомним, что у Симоньян и Кеосаяна уже есть двое детей: 6-летняя дочь Марьяна и 5-летний сын Баграт.
Woman.ru вчера в 07:20
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
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В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем
Травмы при столкновении маршрутки с трамваем на улице Десантников в Красносельском районе Петербурга в воскресенье вечером, по уточненным данным, получили 16 человек.
ТАСС 12:04
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.
RT на русском 10:28
Гаджеты
Составили топ-10 самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 05:15
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Шоу-бизнес
Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк
В конце программы Заворотнюк призналась, что дружит с Зеленским и его супругой и даже неоднократно принимала их у себя дома, передаёт ФАН.
News.ru 09:41
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Автоматические трансмиссии в автомобилях пользуются большим спросом — они позволяют сосредоточиться исключительно на дороге и меньше утомляют, чем «механика».
SpeedMe 18 октября в 04:19
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Welt: Путин побеждает без войны
Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.
Вести.Ru 11:40
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Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
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Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП в Чехии
Десять человек получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса в Чехии.
RT на русском 11:33
Технологии
«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения
Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
Astera 17 октября в 13:32
Автоспорт
Даниил Квят: На трассе в Мексике тяжело проехать идеальный круг
Российский гонщик Даниил Квят рассказал об особенностях трассы имени братьев Родригес, на которой в следующие выходные пройдет Гран При Мексики.
Autosport.com.ru 05:34
Единоборства
Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой
В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
Регион online 02:40
Общество
Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона
Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
Мать выжившей при резне в Петербурге девушки рассказала о задержанном
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в нападении на двух девушек в съемной квартире на улице Маршала Новикова.
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Финансы
Банк России допустил решительное снижение ключевой ставки
ЦБ РФ, обычно предпочитающий небольшие шаги в изменении ставки, допускает более решительное ее снижение, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
BFM.ru 18 октября в 01:49
Фигурное катание
Щербакова одержала победу на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе завершился 1-й этап Гран-при по фигурному катанию среди взрослой возрастной группы - Skate America.
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