По одному миллиону рублей получат семьи погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае. Кроме того, пострадавшие получат единовременную страховую выплату, размер которой будет устанавливаться в индивидуальном порядке.

Семьям погибших под Красноярском выплатят по 1 млн рублей

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