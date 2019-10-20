Семьям погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выплатят по 1 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минтруда. Пострадавшим также положена единовременная страховая выплата, но размер ее будет определяться индивидуально.

Семьям погибших при прорыве дамбы выплатят по 1 млн руб

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