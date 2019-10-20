Происшествия
РБКСемьям погибших при прорыве дамбы выплатят по 1 млн руб
Семьям погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выплатят по 1 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минтруда. Пострадавшим также положена единовременная страховая выплата, но размер ее будет определяться индивидуально.
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Шоу-бизнес
У Маргарины Симоньян родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что родила дочку.
Аргументы и Факты вчера в 10:56
Политика
Песков: операция Турции в Сирии может навредить урегулированию
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что операция «Источник мира», проводимая Турцией на северо-востоке Сирии, может навредить политическому урегулированию.
RT на русском 07:32
Шоу-бизнес
Саша Артемова впервые показала дочь
19 сентября экс-участница скандального телешоу впервые стала мамой — 24-летняя Саша Артемова родила девочку.
StarHit.ru 12:00
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Экономика
Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите
Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 09:38
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru 18 октября в 19:44
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Музыка
Организаторы «Евровидения» ответили на украинские правила участия
Украина запретила участие в национальном отборе тем артистам, которые выступали в России в период с 2014 года.
Gazeta.SPb 17 октября в 09:38
Шоу-бизнес
Невеста Тимати выписалась из роддома
Тимати сегодня днем встретил Анастасию Решетову из роддома.
StarHit.ru 13:00
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус вчера в 09:14
Футбол
Слуцкий рассказал о зарплате в «Витессе»
Главный тренер арнемского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о зарплате в голландском клубе.
Газета.Ru 13:59
Происшествия
Под Красноярском было разрушено пять дамб
Всего пять дамб оказались разрушенными после прорыва в Красноярском крае. Об этом сообщает сайт СК России.
Газета.Ru 11:18
Политика
Хиллари Клинтон обвинила кандидата от демократов в связях с Россией
ГЛАС.RU вчера в 12:25
Политика
Горбачев рассказал о письменном обращении к Путину
Советский и российский политик Михаил Горбачев рассказал, что какое-то время назад посылал обращение главе РФ Владимиру Путину.
Gazeta.SPb 18 октября в 02:00
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa 13:48
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия 03:43
Единоборства
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Здоровье
К чему может привести употребление алкоголя, сообщили медики
Медики сообщили, к чему может привести употребление человеком алкоголя.
Пермь открытая 06:01
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Авто
Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Новые автомобили 18 октября в 23:56
Экономика
Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
РБК 04:13
Футбол
МЮ и «Ливерпуль» сыграли вничью в Манчестере
Российская газета 15:16
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru вчера в 03:01
Экономика
Минимальную цену на сахар предложили ввести в России
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.
Известия 18 октября в 03:32
Футбол
Анюков принёс извинения за своё поведение в матче с «Оренбургом»
Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Анюков принёс извинения за своё поведение в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
RT на русском 08:42
Экономика
Медведев соберет Консультативный совет по иностранным инвестициям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации.
ТАСС 17:03
Происшествия
На Сахалине проведут проверку по факту избиения школьницы
Российская газета 17 октября в 23:24