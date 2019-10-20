Происшествия
ВедомостиСемьи погибших при прорыве дамбы получат по миллиону рублей
Прорыв дамбы в поселке Щетинкино Красноярского края произошел в ночь на 19 октября. Селевой поток затопил времянки, в которых жили рабочие золотодобывающей артели. Согласно последним данным 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести.
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Здоровье
Уволившиеся из НМИЦ им. Блохина детские онкологи опровергают обвинения
Детские онкологи, уволенные по собственному желанию из НИИ детской онкологии и гематологии, выступили с опровержением обвинений, высказанных в их адрес комиссией Министерства здравоохранения РФ.
Росбалт 18 октября в 10:31
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 11:35
Происшествия
Крупный пожар на складе на западе Москвы ликвидирован
Произошло частичное обрушение кровли склада на площади 500 кв. м. Ранее сообщалось, что площадь пожара на западе Москвы достигла 1,5 тыс. кв. м.
RT на русском 04:38
Происшествия
В Хабаровске на соревнованиях погиб росгвардеец
Боец Росгвардии погиб в Хабаровске во время проведения соревнований.
РБК 11:04
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
ProstoProSport 05:30
Политика
Новак назвал основу для партнёрства по газу с Украиной в 2020 году
Новак считает, только такое предложение со стороны России может служить основой для дальнейшего сотрудничества с нового года.
Южный Федеральный 05:15
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов.
RT на русском 10:28
Игры
Опубликованы системные требования к Need for Speed Heat
На днях компания выложила в сеть Origins системные требования для своей новинки Need for Speed: Минимальные системные требования: Процессор: Intel Core i5-3570/FX-6350 или аналогичный; ОЗУ: 8 Гбайт; Видеокарта: GeForce GTX 760/Radeon R9 280x или аналогичный; Жесткий диск: 50 Гбайт.
Goroday.ru вчера в 12:17
Наука
Космологическую постоянную предложили объяснять динамикой планковских регионов
Физик Стивен Карлип объяснил наблюдаемое небольшое значение космологической постоянной сокращением эффектов расширения и сжатия планковских регионов, для которых кривизна пространства-времени по-прежнему огромна.
N+1 17 октября в 20:02
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Культура
Успеть до полуночи: рецензия на сериал «Хранители»
Сериал не является прямой экранизацией графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса: действие разворачивается в наши дни, спустя 30 лет после описанных там событий, в центре сюжета - новые герои.
Газета.Ru 11:31
Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 09:00
Теннис
Павлюченкова проиграла Бенчич в финале Кубка Кремля
Sport24.ru 09:54
Общество
Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта
Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.
RT на русском вчера в 22:10
Авто
Роспатент показал детали «русского Прадо» от «УАЗа»
В базе ФИПС появились первые патентные снимки деталей нового внедорожника УАЗ.
Новые автомобили 17 октября в 06:14
Футбол
«Рома» не смогла одолеть «Сампдорию», победы «Кальяри» и «Удинезе»
«Кальяри» оказался сильнее СПАЛа, «Удинезе» сломил сопротивление «Торино», а «Сампдория» и «Рома» так и не смогли поразить ворота друг друга.
Bookmaker-ratings.ru 11:02
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Российская газета 06:25
Космос
Человек одинок во Вселенной: эволюция доказывает, что другой разумной жизни быть не может
Экология Регионов вчера в 04:25
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.
РИА Новости 09:05
Шоу-бизнес
Фото: 5-летняя дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом
Дочь Тимати и Алены Шишковой познакомилась со своим новорожденным братом. Сына артисту подарила модель и блогер Анастасия Решетова.
РЕН ТВ 06:56
Политика
Лавров рассказал, как ему было стыдно при развале СССР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью «Россия-1», как ему было стыдно в период развала СССР.
Московский Комсомолец 07:07
Шоу-бизнес
Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой часто бывал в гостях у известной актрисы Анастасии Заворотнюк.
ФАН 04:10
Политика
Марин Ле Пен потребовала приостановить членство Турции в НАТО
Лидер французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен потребовала приостановить членство Турции в НАТО.
News.ru 10:48
Политика
Трамп по ошибке назвал министра обороны «Эсперанто»
РИА Новости 10:30
Общество
Украинский Су-27 на авиашоу сдул несколько человек
В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.
Радио Комсомольская правда 18 октября в 15:10
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru 18 октября в 23:10