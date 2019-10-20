Происшествия
News.ruСемьи погибших при прорыве красноярской дамбы получат по 1 млн рублей
Пресс-служба Министерства труда России сообщила, что всем семьям погибших и пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае будут отправлены страховые выплаты. Семьям погибших будет перечислена единовременная страховая выплата в размере 1 млн рублей.
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