Происшествия

News.ruNews.ruСемьи погибших при прорыве красноярской дамбы получат по 1 млн рублей

Пресс-служба Министерства труда России сообщила, что всем семьям погибших и пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае будут отправлены страховые выплаты. Семьям погибших будет перечислена единовременная страховая выплата в размере 1 млн рублей.
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Семьям погибших при обрушении дамбы выплатят по 1 млн рублей

Московский Комсомолец10:00

Семьям погибших при прорыве дамбы выплатят по 1 млн руб

РБК09:56

Семьи погибших при ЧП с дамбой в Красноярском крае получат по 1 млн рублей

ТАСС09:31

Семьям погибших при прорыве дамбы выплатят по 1 млн руб

РЕН ТВ09:32

Семьям погибших из-за прорыва дамбы под Красноярском выплатят по 1 млн рублей

Интерфакс09:32

Родственникам погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выплатят по 1 млн рублей

Коммерсантъ09:56

Семьи погибших при прорыве красноярской дамбы получат по миллиону рублей

РИА Новости09:27
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:33, Вашингтон
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