Пресс-служба Министерства труда России сообщила, что всем семьям погибших и пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае будут отправлены страховые выплаты. Семьям погибших будет перечислена единовременная страховая выплата в размере 1 млн рублей.

Семьи погибших при прорыве красноярской дамбы получат по 1 млн рублей

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