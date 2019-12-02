Происшествия

Газета.RuГазета.RuСемьи погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат компенсации

Власти Забайкалья выплатят родственникам погибших в ДТП с автобусом денежные компенсации.
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Власти Забайкалья выплатят по 1 млн рублей семьям погибших в ДТП с автобусом

Власти Забайкальского края выплатят по 1 млн рублей родственникам погибших при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе. Об этом сообщил ТАСС и.о. вице-премьера края Андрей Гурулев.
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