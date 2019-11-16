Происшествия

Gazeta.SPbGazeta.SPbСемьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат выплаты

Власти Амурской области выплатят семьям погибшего и раненных при стрельбе в строительном колледже в Благовещенске 2,5 миллиона рублей из резервного фонда. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
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Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат ₽2,5 млн

РБК00:31

Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат 2,5 млн рублей

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