Происшествия
Gazeta.SPbСемьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат выплаты
Власти Амурской области выплатят семьям погибшего и раненных при стрельбе в строительном колледже в Благовещенске 2,5 миллиона рублей из резервного фонда. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
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В правительстве определили сумму компенсаций для семей погибшего и пострадавших в благовещенском колледже студентов
КП - Благовещенсквчера в 23:46
Семьям погибшего и пострадавших студентов в амурском колледже помогут материально
Амурская правдавчера в 22:45
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