с чего всё началось

Если инвалидность ребенка, рожденного до 31 декабря 2022 года, установлена после этой даты, то семья сможет получить ипотеку на льготных условиях по 31 декабря 2027 года. Ранее льготная ставка в 6% действовала только для семей с двумя и более детьми и предоставлялась на строящееся жилье.

Экономика Названа причина бедности большинства людей В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.

Происшествия МВД разоблачило группу кредитных мошенников Полицейские сразу в четырех регионах России задержали группу мошенников, обманувших более тысячи человек при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

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Политика Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Шоу-бизнес Наташа Королева рассказала о потере ребенка Певица Наташа Королева (настоящее имя - Наталия Порывай) в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслава Манучарова рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных фотографий и общественной травли.

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