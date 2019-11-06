Общество
ТАСССемьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотеке
О льготной ипотеке Программа о предоставлении ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, которые родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось
Постановление правительства с соответствующими правками в правила возмещения недополученных банками доходов, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.News.ruвчера в 10:50
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Правительство распространило льготную ипотеку на семьи с детьми-инвалидами
Российская газетавчера в 11:00
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Политика
Рябков рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву 9 мая
В США с интересом восприняли приглашение президента РФ Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу посетить Москву в честь празднования 75-й годовщины Победы.
Российская газета 02:53
Общество
Британских читателей восхитила репетиция парада 7 ноября на Красной площади
Британский таблоид The Daily Mail написал о генеральной репетиции парада на Красной площади, посвященного историческому мероприятию 7 ноября 1941 года.
РИА Новости вчера в 18:53
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Кино
Создатели четвертых «Мстителей» нарушили правила вселенной ради Капитана Америки
Создатели «Мстителей» в недавнем интервью Slashfilm признались, что ради удивительного эпизода в «Финале» им пришлось поступиться деталями, а именно заставить молот Тора работать не так, как все привыкли.
Popcornnews.ru 02:30
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер к 2024 году
Государственная корпорация Росатом начала проект по созданию российского квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов, на который планирует затратить 24 млрд рублей и который должен быть окончен в 2024 году.
REGNUM 00:57
Футбол
Что сказал Сёмин после матча «Локомотив» — «Ювентус» в Лиге чемпионов
По окончании матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» состоялась пресс-конференция с участием главного тренера хозяев.
RT на русском вчера в 15:43
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
РБК 02:26
Общество
Счетная палата рассказала о сокращении населения России
"Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации", - сообщается в докладе.
Газета.Ru 02:02
Происшествия
Двое россиян утонули на одном и том же пляже за два дня в Таиланде
У пляжа Карон Бич на таиландском острове Пхукет утонули двое граждан России в течение двух разных дней.
Газета.Ru 02:12
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru 05 ноября в 04:32
Единоборства
Соперник Магомедшарипова избил плакат. Его жестко освистали
Спорт-Экспресс вчера в 13:50
Политика
В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
У России есть чем ответить США, в случае их выхода из Договора по открытому небу, заявили в МИДе.
Газета.Ru 01:36
Происшествия
В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в здании администрации дагестанского Каспийска, сообщила РИА Новости представитель мэрии города.
РИА Новости 02:55
Интернет
В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы
В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.
Gazeta.SPb вчера в 18:20
Общество
Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс
Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM вчера в 14:15
Армия и оружие
Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирии.
News.ru 02:48
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Экономика
Коммунальные платежи калужан могут подорожать на 9%
Рост совокупного платежа граждан вне отопительного периода составит 79,70 рублей в месяц, в отопительный период – 290,36 рублей в месяц.
Гудвилл.онлайн 02:05
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Происшествия
МВД задержало 16 человек по делу о кредитном мошенничестве
Сотрудники МВД провели задержание 16 человек в четырех регионах России по делу о кредитном мошенничестве в крупном размере.
Российская газета 00:00
Политика
В МИД назвали домыслами сообщения СМИ о «российских наемниках» в Ливии
Замглавы МИД Сергей Рябков прокомментировал сообщение The New York Times о том, что в Ливию якобы прибыли около 200 «российских наемников», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 02:11
Гаджеты
Процессоры Ryzen Threadripper 3000 будут поставляться в необычных упаковках
Уже завтра компания AMD представит процессоры Ryzen Threadripper 3000: 24-ядерный Ryzen Threadripper 3960X, 32-ядерный Ryzen Threadripper 3970X и 64-ядерный Ryzen Threadripper 3990X.
iXBT.com вчера в 15:45
Экономика
Для 347 уральских ТЦ и бизнес-центров пересчитали налог на имущество
Как рассказал глава МУГИСО Сергей Зырянов, всего в перечне 347 торговых и бизнес-центров, 32 из которых включены впервые.
РБК Екатеринбург 02:28
Футбол
Черышев пропустит матчи сборной России с Бельгией и Сан-Марино
Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев не сыграет в последних матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
Sport24.ru 02:34
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
Происшествия
Участник YouTube-шоу, отвечавший на вопросы детей о гомосексуальности, заявил об угрозах и попытке нападения
Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера из-за ролика, в котором дети общаются с Панкратовым.
Snob.ru 02:55
Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу России
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru вчера в 21:53